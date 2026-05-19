На партийной конференции Тольяттинского отделения «Единой России» новым секретарем избран глава города Илья Сухих. 
Илья Сухих возглавил «Единую Россию» в Тольятти
В рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
В Самаре прошли соревнования по кроссфиту среди сотрудников силовых ведомств
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции в Красноглинском районе продолжают разыскивать шестиклассника
Минпросвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
Диетолог Кострова: классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ.
Диетолог назвала допустимое количество окрошки без вреда для здоровья
Конкурс «Арктур» проводится с целью сохранения уникальности и совершенствования системы дополнительного образования детей, повышения статуса руководителей и педагогических работников.
Педагоги региона – победители XI Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»
Во вторник, 19 мая 2026 года, в здании Правительства региона состоялась пленарная сессия Всероссийского научно-технического форума по инженерным направлениям.
В регионе стартовал Всероссийский научно-практический форум по инженерным направлениям
Диетолог назвала допустимое количество окрошки без вреда для здоровья

196
Диетолог Кострова: классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ.

Диетолог Виктория Кострова рассказала, сколько окрошки можно съедать без вреда для здоровья. В беседе с aif.ru во вторник, 19 мая, специалист отметила, что классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ, пишут "Известия".

В ней много жиров, соли и добавок, что может вызывать брожение. При этом блюдо можно сделать полезнее, если заменить колбасу на отварное мясо, добавить больше зелени, а картофель заранее охладить — так образуется полезный резистентный крахмал. Эксперт также рекомендовала использовать в качестве основы кисломолочные напитки, а квас — по возможности домашний или натуральный без сахара и добавок.

По ее словам, окрошка подходит не всем: при заболеваниях ЖКТ она противопоказана, при диабете стоит ограничить картофель, а при проблемах с почками — осторожнее с зеленью и редисом.

Диетолог добавила, что оптимально есть окрошку в обед — одну-две порции, а на ужин ее лучше избегать, так как холодное блюдо замедляет пищеварение и может вызвать отеки. Если же выбирать классический вариант, его стоит оставить как редкое удовольствие — не чаще одного-двух раз в месяц.

 

Фото:   magnific.com

Теги: Медицина

Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
19 мая 2026, 17:49
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре. Политика
290
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.
18 мая 2026, 17:31
Самарская медсестра спасла жизнь ребенку
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и... Здравоохранение
760
Врач-бактериолог Вера Бондарчук: через грязные руки передаются кишечные инфекции.
16 мая 2026, 19:56
Бактериолог рассказала о рисках передачи инфекций через руки
Врач-бактериолог Вера Бондарчук: через грязные руки передаются кишечные инфекции. Здравоохранение
1577
