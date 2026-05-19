Диетолог назвала допустимое количество окрошки без вреда для здоровья

Диетолог Виктория Кострова рассказала, сколько окрошки можно съедать без вреда для здоровья. В беседе с aif.ru во вторник, 19 мая, специалист отметила, что классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ, пишут "Известия".

В ней много жиров, соли и добавок, что может вызывать брожение. При этом блюдо можно сделать полезнее, если заменить колбасу на отварное мясо, добавить больше зелени, а картофель заранее охладить — так образуется полезный резистентный крахмал. Эксперт также рекомендовала использовать в качестве основы кисломолочные напитки, а квас — по возможности домашний или натуральный без сахара и добавок.

По ее словам, окрошка подходит не всем: при заболеваниях ЖКТ она противопоказана, при диабете стоит ограничить картофель, а при проблемах с почками — осторожнее с зеленью и редисом.

Диетолог добавила, что оптимально есть окрошку в обед — одну-две порции, а на ужин ее лучше избегать, так как холодное блюдо замедляет пищеварение и может вызвать отеки. Если же выбирать классический вариант, его стоит оставить как редкое удовольствие — не чаще одного-двух раз в месяц.

Фото: magnific.com