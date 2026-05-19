Педагоги региона – победители XI Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»

Конкурс «Арктур» проводится с целью сохранения уникальности и совершенствования системы дополнительного образования детей, повышения статуса руководителей и педагогических работников.

В этом году 132 участника со всей страны состязались в семи номинациях. Они презентовали программы развития, защищали профессиональные кейсы.

По итогам абсолютным победителем в номинации «Педагогический работник (руководитель школьного музея) образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы на материале музееведения и краеведения» стала Крюкова Анна Вячеславовна из Тольяттинского Дворца детского и юношеского творчества.

Победителем в номинации «Методист, сотрудник методической службы» образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы» стала Кулагина Юлия Олеговна из Самарского Дворца детского и юношеского творчества.

Фото: Самарская область