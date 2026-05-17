Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях

16 мая в Самаре прошел субботник, перенесенный в апреле из-за неблагоприятных погодных условий.

Глава города Иван Носков вместе со своими заместителями, руководителями департаментов городской администрации и сотрудниками служб благоустройства вышел на субботник в районе проспекта Карла Маркса.

Также глава города Самары принял участие в субботнике на площади Дзержинского. Там мероприятие состоялось по инициативе мотоклубов Самары — в настоящее время они готовятся к масштабному открытию мотосезона, которое состоится в следующие выходные.

Всего 16 мая в Самаре состоялось 15 субботников — по несколько площадок в каждом районе города. Жители собрали мусор и старую листву, там, где это было нужно, вырубили поросль, покосили траву и обновили покраску малых архитектурных форм. Необходимый инвентарь для наведения чистоты всем желающим предоставляли на местах проведения субботника.