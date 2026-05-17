Атака БПЛА на Москву стала самой массовой в 2026 году

Атака беспилотников на Москву, произошедшая за последние сутки, оказалась самой массовой более чем за год. Такие выводы сделал ТАСС на основе данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

Градоначальник сообщил, что за сутки на подлете к Москве было уничтожено более 130 БПЛА.

Предыдущая самая массовая в текущем году атака была зафиксирована 14 марта, когда мэр информировал об уничтожении 65 беспилотников, направляющихся к столице. 7 мая Собянин заявлял о 61 БПЛА, 15 марта — о 54 дронах, а в первую половину суток 16 марта — о 42 беспилотниках.

При этом отмечается, что 2025 году о самой массированной атаке на город московский мэр сообщал 11 марта. Как он тогда сообщал, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников».