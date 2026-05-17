Диетолог рассказала о вредных сочетаниях полезных продуктов

Даже полезные продукты могут терять свои свойства или хуже усваиваться, если сочетать их неправильно. Об этом 17 мая рассказала «Известиям» врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

По словам специалиста, в диетологии существует понятие пищевых сочетаний: некоторые продукты в одной тарелке способны снижать пользу друг друга или создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Одним из самых распространенных примеров эксперт назвала чай с молоком. Черный чай содержит антиоксиданты-катехины, полезные для сердечно-сосудистой системы, однако молочный белок казеин может связывать эти вещества и снижать их усвоение. В качестве альтернативы врач рекомендует пить чай без молока либо использовать растительные аналоги.

«Не самым удачным сочетанием считаются каши с апельсиновым соком. Кислая среда может замедлять переваривание крахмала, что у чувствительных людей способно вызывать тяжесть и вздутие. Особенно это касается овсяной, перловой и пшенной каш. Рекомендуется употреблять сок отдельно от основного приема пищи либо выбирать менее кислые варианты», — пояснила Хохлова.

С осторожностью эксперт рекомендует относиться и к сочетанию мяса с сыром. Оба продукта богаты белками и жирами, а их одновременное употребление создает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Чтобы облегчить переваривание, специалист советует дополнять такие блюда овощами и зеленью.

Отдельное внимание врач уделила сочетанию яиц и слабосоленой рыбы. По ее словам, содержащаяся в такой рыбе тиаминаза может разрушать витамин B1, который важен для обмена веществ и работы нервной системы. Однако риск значимого дефицита минимален и касается прежде всего людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также тех, кто регулярно употребляет сырую или слабосоленую рыбу.

«Ваша тарелка — это настоящая химическая лаборатория, где каждый ингредиент может как усилить пользу другого, так и свести ее к минимуму», — отметила Хохлова.

Специалист подчеркнула, что не стоит превращать каждый прием пищи в строгий расчет. Достаточно соблюдать базовые принципы: разделять во времени продукты-антагонисты, выбирать щадящие способы приготовления и ориентироваться на индивидуальные реакции организма.