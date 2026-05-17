Я нашел ошибку
Главные новости:
Атака БПЛА на Москву стала самой массовой в 2026 году
Атака БПЛА на Москву стала самой массовой в 2026 году
В Кировском  районе Самары 65-летний водитель сбил двух подростков 11 и 13 лет
В Кировском  районе Самары 65-летний водитель сбил двух подростков 11 и 13 лет
Самарчанка украла деньги со счёта мужчины после их знакомства в баре
Самарчанка украла деньги со счёта мужчины после их знакомства в баре
Участникам ЕГЭ объяснили допустимые способы исправления ошибок в бланках
Участникам ЕГЭ объяснили допустимые способы исправления ошибок в бланках
Диетолог рассказала о вредных сочетаниях полезных продуктов
Диетолог рассказала о вредных сочетаниях полезных продуктов
NYP: США нашли четыре вида инопланетян после крушений НЛО
NYP: США нашли четыре вида инопланетян после крушений НЛО
Трое мирных жителей погибли в результате вражеских атак на Подмосковье
Трое мирных жителей погибли в результате вражеских атак на Подмосковье
Болгария объявлена победителем конкурса «Евровидение-2026»
Болгария объявлена победителем конкурса «Евровидение-2026»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.01
EUR 85.18
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках
В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Диетолог рассказала о вредных сочетаниях полезных продуктов

146
Диетолог рассказала о вредных сочетаниях полезных продуктов

Даже полезные продукты могут терять свои свойства или хуже усваиваться, если сочетать их неправильно. Об этом 17 мая рассказала «Известиям» врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

По словам специалиста, в диетологии существует понятие пищевых сочетаний: некоторые продукты в одной тарелке способны снижать пользу друг друга или создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Одним из самых распространенных примеров эксперт назвала чай с молоком. Черный чай содержит антиоксиданты-катехины, полезные для сердечно-сосудистой системы, однако молочный белок казеин может связывать эти вещества и снижать их усвоение. В качестве альтернативы врач рекомендует пить чай без молока либо использовать растительные аналоги.

«Не самым удачным сочетанием считаются каши с апельсиновым соком. Кислая среда может замедлять переваривание крахмала, что у чувствительных людей способно вызывать тяжесть и вздутие. Особенно это касается овсяной, перловой и пшенной каш. Рекомендуется употреблять сок отдельно от основного приема пищи либо выбирать менее кислые варианты», — пояснила Хохлова.

С осторожностью эксперт рекомендует относиться и к сочетанию мяса с сыром. Оба продукта богаты белками и жирами, а их одновременное употребление создает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Чтобы облегчить переваривание, специалист советует дополнять такие блюда овощами и зеленью.

Отдельное внимание врач уделила сочетанию яиц и слабосоленой рыбы. По ее словам, содержащаяся в такой рыбе тиаминаза может разрушать витамин B1, который важен для обмена веществ и работы нервной системы. Однако риск значимого дефицита минимален и касается прежде всего людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также тех, кто регулярно употребляет сырую или слабосоленую рыбу.

«Ваша тарелка — это настоящая химическая лаборатория, где каждый ингредиент может как усилить пользу другого, так и свести ее к минимуму», — отметила Хохлова.

Специалист подчеркнула, что не стоит превращать каждый прием пищи в строгий расчет. Достаточно соблюдать базовые принципы: разделять во времени продукты-антагонисты, выбирать щадящие способы приготовления и ориентироваться на индивидуальные реакции организма.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1015
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1058
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
833
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
1047
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
702
Весь список