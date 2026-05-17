Трое мирных жителей погибли в результате вражеских атак на Подмосковье

В результате вражеских атак на Подмосковье погибли трое мирных жителей. Об этом 17 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишут "Известия".

«В Химках, в микрорайоне Старбеево, в результате попадания беспилотного летательного аппарата в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточняется, на месте происшествия продолжают работать спасатели и все оперативные службы, ведутся поисково-спасательные работы.

«В деревне Погорелки (городской округ Мытищи) обломки беспилотного летательного аппарата попали в строящийся дом, в результате чего погибли двое мужчин», — сообщил Воробьев.

Также он рассказал о других инцидентах в регионе: в микрорайоне Путилково (городской округ Красногорск) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в многоквартирный жилой дом, в Истре зафиксированы попадания в многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и в шесть частных домов в поселке Агрогородок, а в Наро-Фоминском городском округе в деревне Субботино после падения БПЛА загорелся частный дом.