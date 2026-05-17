Болгария объявлена победителем конкурса «Евровидение-2026»

Болгария победила в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026», финал которого состоялся 16 мая в Вене на стадионе «Винер-Штадтхалле».

Болгарию представила исполнительница Dara с песней Bangaranga. По итогам голосования членов жюри и зрителей страна набрала 516 баллов, серьезно оторвавшись от соперников, пишет «Регнум».

Для Болгарии это первая победа на конкурсе за всю его историю. Страна участвовала в «Евровидении» после перерыва, который длился с 2023 года.

Второе место занял Израиль, получивший 343 балла, его представлял израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle. Третье место заняла Румыния с 296 баллами, участница конкурса из этой страны Александра Кэпитэнеску представила композицию Choke Me.

Ранее Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2026» в знак протеста против включения в него Израиля. Часть государств мотивировала свою позицию несогласием с военной операцией Израиля в секторе Газа. Другие участники бойкота объяснили решение обвинениями в адрес израильского правительства в геноциде.

Директор музыкального конкурса Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может вернуться к участию в «Евровидении» при соблюдении правил членства. Грин указал, что Россию отстранили не из-за начала специальной операции на Украине, а из-за того, что не удалось доказать независимость государственного вещателя ВГТРК от властей.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. За годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe.