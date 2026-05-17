Участникам ЕГЭ объяснили допустимые способы исправления ошибок в бланках

При обнаружении ошибочного заполнения полей бланка регистрации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) участник может внести исправления двумя способами. Об этом сообщил 17 мая Рособрнадзор.

«Исправления могут быть выполнены следующими способами: запись новых символов (цифр, букв) более жирным шрифтом поверх ранее написанных символов (цифр, букв); зачеркивание ранее написанных символов (цифр, букв) и заполнение свободных клеточек справа новыми символами (цифрами, буквами). Данный способ возможен только при наличии достаточного количества оставшихся свободных клеточек», — цитирует ТАСС документ ведомства.

В Рособрнадзоре напомнили, что все бланки заполняются только гелевой либо капиллярной ручкой с черными чернилами, при этом категорически запрещено использовать корректирующую жидкость или «ластик».