Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX

В преддверии старта приемной кампании в высшие учебные заведения Министерство науки и высшего образования Самарской области подготовило подборку официальные каналов (госпабликов) ведущих университетов региона на платформе мессенджера MAX. Абитуриенты, студенты и их родители могут получать актуальную информацию о поступлении, сроках подачи документов, днях открытых дверей и проходных баллах напрямую от вузов.

В списке каналов: ПГУТИ , СамГМУ , СГИК , СГСПУ , Самарский политех , ТГУ , Самарский университет им. Королёва , Университет сервиса , СГЭУ , Самарский аграрный университет и ПривГУПС . Также актуальные новости из сферы науки и высшего образования аккумулируются в госпаблике министерства науки и высшего образования Самарской области .

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: «Поступление - важный шаг. Необходимо, чтобы каждый абитуриент получал проверенную информацию из первых рук. Официальные каналы вузов в MAX - это прямой диалог без посредников. Подписывайтесь, чтобы быть на шаг впереди в приемную кампанию и ловить главные события студенческой жизни».