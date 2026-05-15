Самарские юнармейцы приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме «Пост № 1»

В этом году форум объединил 420 участников в составе 70 команд из 60 субъектов РФ, городов-побратимов и партнеров Краснодара, таких как Минск, Гродно (Республика Беларусь), Восточное Сараево (Сербия), Сухум (Республика Абхазия).

Самару на форуме от юнармейского отряда имени Героя России В.С. Тесло школы № 99 представили 5 школьников: Алексей Резанов, Тимур Гибадуллин, София Мингалимова, а также Антон и Светлана Сергеевы.

В рамках форума самарцы приняли участие в торжественном открытии на Площади Памяти Героев, где было поднято знамя Поста № 1 образца 1978 года. Там же постовцы развернули портреты «Бессмертного полка» и возложили цветы и лампады к Вечному огню. Также школьники приняли участие в пленарной дискуссии «От государственной стратегии к личному примеру: патриотизм через призму профессии» и смогли поделиться лучшими практиками патриотического воспитания в своих городах. Школьники несли Почетный караул у Вечного огня, побывали в Выставочном зале боевой славы, Краснодарском музее движения «Пост № 1».