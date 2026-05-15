Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах

В пятницу, 15 мая, в Красноглинском районе Самары произошел пожар в жилом доме. Подробности ЧП в микрорайоне Крутые Ключи рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области:

«В 10:55 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Красноглинский район, улица Виталия Жалнина, 4».

В 12:04 пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. В результате ЧП погибших нет. Однако пострадали три человека: двое мужчин 1964 и 1997 годов рождения, а также 8-летний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали. Причину пожара устанавливают, пишет 63.ру.