Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси

Автомобили возрожденной марки Volga предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, оно подготовило письмо на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, передает «Российская газета» 15 мая.

Общественники в своем обращении указали, что если автомобили Volga включат в список, то производитель будет сильнее мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока еще находится на низком уровне. Председатель объединения Илья Зотов отметил, что автомобили Volga выпускаются на базе известных моделей китайской компании Geely. Он рассказал, что в текущем году предприятие уже самостоятельно планирует производить покраску кузова

По мнению Зотова, включение Volga в список автомобилей для такси означало бы большую вариативность в выборе для пассажиров, поскольку в актуальном списке мало автомобилей в классах «комфорт» и «комфорт плюс», а Volga могла бы занять эту нишу. Он напомнил, что традиционно автомобили нижегородского производства Volga были массово представлены в такси в России и пользовались особой популярностью у населения.

В модельную линейку Volga вошли седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Все три должны поступить в продажу летом текущего года, они будут выпускаться на заводе в Нижнем Новгороде, пишут "Известия".