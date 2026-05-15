В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Дороги Победы»: в губернии реализуется Всероссийская программа, по маршрутам которой проедут почти 2000  ребят
«Дороги Победы»: в губернии реализуется Всероссийская программа, по маршрутам которой проедут почти 2000  ребят

В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Самарской области реализуется Всероссийская программа «Дороги Победы». В этом году программа расширила свои горизонты, и теперь в ней принимают участие 30 регионов Российской Федерации, что делает ее самой масштабной инициативой в стране по количеству участников.

В Самарской области в программу вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в рамках программы сформирован маршрут под названием «Народов дружный хоровод», который посвящен Году Единства народов России, объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе экскурсионной программы участники посещают «Парк дружбы народов», где знакомятся с культурой и традициями различных народов Самарской области,  посещают достопримечательности Самары, которые тесно связаны с темой маршрута. Программа маршрута позволяет максимально обогатить знания об истории нашего региона.  В этом году по «Дорогам Победы» проедут почти 2000 человек.  

«Программа «Дороги Победы» – это не просто экскурсии, это живая связь поколений и возможность для каждого ребенка прикоснуться к великой истории нашей страны, познакомиться с многообразием и традициями народов, проживающих в нашем регионе. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева развитие детского туризма – одно из приоритетных направлений работы, ведь именно через такие проекты мы воспитываем настоящих патриотов, знающих и ценящих единство народов России», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева. 

Программа «Дороги Победы» реализуется АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. «Дороги Победы» являются частью федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети». 

 

Фото: министерство туризма Самарской области

С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». 
13 мая 2026, 17:29
Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями... Туризм
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
23 марта 2026, 18:11
В губернии стартовали инспекционные туры  проекта «Открытая промышленность»
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность».  Туризм
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
16 марта 2026, 18:58
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве. Общество
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
