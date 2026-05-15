«Дороги Победы»: в губернии реализуется Всероссийская программа, по маршрутам которой проедут почти 2000  ребят

В Самарской области реализуется Всероссийская программа «Дороги Победы». В этом году программа расширила свои горизонты, и теперь в ней принимают участие 30 регионов Российской Федерации, что делает ее самой масштабной инициативой в стране по количеству участников.

В Самарской области в программу вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в рамках программы сформирован маршрут под названием «Народов дружный хоровод», который посвящен Году Единства народов России, объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе экскурсионной программы участники посещают «Парк дружбы народов», где знакомятся с культурой и традициями различных народов Самарской области, посещают достопримечательности Самары, которые тесно связаны с темой маршрута. Программа маршрута позволяет максимально обогатить знания об истории нашего региона. В этом году по «Дорогам Победы» проедут почти 2000 человек.

«Программа «Дороги Победы» – это не просто экскурсии, это живая связь поколений и возможность для каждого ребенка прикоснуться к великой истории нашей страны, познакомиться с многообразием и традициями народов, проживающих в нашем регионе. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева развитие детского туризма – одно из приоритетных направлений работы, ведь именно через такие проекты мы воспитываем настоящих патриотов, знающих и ценящих единство народов России», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Программа «Дороги Победы» реализуется АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. «Дороги Победы» являются частью федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

