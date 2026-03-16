Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве

Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.

Это профессиональная площадка для решения бизнес-задач в отрасли туризма, где были представлены также национальные офисы по туризму, туроператоры, отельеры, организаторы корпоративных мероприятий, разработчики IT-решений для туриндустрии и другие представители туристической отрасли и индустрии гостеприимства.



«Самару представили с ключевыми представителями турбизнеса на единой площадке Самарской области. Познакомили потенциальных гостей нашего города и партнеров с событийным календарем, предложили запланировать свое путешествие в Самару в предстоящий турсезон, познакомиться с природой, городскими достопримечательностями и, возможно, наладить новые партнерские связи», – рассказал руководитель Департамента туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары Игорь Ларионов.



Представители Департамента туризма, предпринимательства и торговли познакомили гостей выставки с преимуществами отдыха в Самаре и основными событийными мероприятиями города на 2026 год. В начале лета Самара, напомним, примет большой федеральный проект Союза театральных деятелей «Театральный поезд», а в июле — фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала». Более 30 концертных программ проведет в летний сезон на открытых сценах Самарский концертный духовой оркестр.



Деловая программа Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в 2026 году объединила более 40 тематических мероприятий — конференции, сессии, презентации, дискуссии и практические семинары. Ведущие отраслевые эксперты поделились с участниками анализом ключевых рыночных тенденций и перспектив развития сферы туризма и гостеприимства.



MITT проходит с 1994 года при официальной поддержке Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры и других органов государственной власти Российской Федерации.

Фото: пресс-служба администрации Самары