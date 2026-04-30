30 апреля парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения «Центральная» пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке - «Спутник-12».
ПСС СО: парк спасательной техники пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке
1 мая возобновится движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отменённый в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона.
1 мая пригородный маршрут Сызрань – Жигулёвское Море возвращается спустя 17 лет
В средствах массовой информации сообщается, что учащиеся школы города Сызрани неоднократно совершали противоправные действия в отношении своего одноклассника. 
СК возбудил уголовное дело по факту нападок на школьника одноклассников в Сызрани
29 апреля состоялось открытие выставки «Состояние потока. Волга в русском искусстве» в Третьяковской галерее в Самаре. Здесь представлены произведения пятидесяти российских художников от начала XIX века до наших дней.
В Самаре открылась выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве»
Сборная студентов Самарской области приняла участие во всероссийском фестивале ГТО.
Студенты Самарской области - бронзовые призеры всероссийского фестиваля ГТО
С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
В школах появится новый предмет «ДНК России» («Духовно-нравственная культура России»)
28 апреля глава Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил производство Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Перспективы развития протезно-ортопедического предприятия обсудили в Самаре
Температура воздуха 1 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
1 мая в регионе дождливо, до +12°С
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
1 мая пригородный маршрут Сызрань – Жигулёвское Море возвращается спустя 17 лет

Уже завтра возобновится движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отменённый в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона.

Первый рейс отправится со станции Сызрань-1 в 9:10, время в пути составит около двух часов

Поезда будут курсировать ежедневно

На маршруте появятся новые остановочные пункты: Могутовая, Жигулёвск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 км (пгт Междуреченск) и Новосызранский.

Этот железнодорожный маршрут станет удобной альтернативой личному транспорту для поездок к зонам отдыха и дачным массивам, а также снизит нагрузку на автомобильные дороги, включая участок трассы М-5 «Урал» у плотины Жигулёвской ГЭС.

До 30 сентября поезд будет курсировать в тестовом режиме — это позволит оценить его востребованность и при необходимости скорректировать расписание.

Подробная информация о расписании и стоимости билетов — на сайте samppk.ru, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:   минтранс СО

Теги: Сызрань

В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
28 апреля 2026, 15:25
Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили 47-летнего жителя г. Сызрани, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
08 апреля 2026, 16:20
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен незаконный сбыт крупной партии наркотиков
В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили 47-летнего жителя г. Сызрани, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
В Сызрани для людей старшего поколения (55+) начались бесплатные занятия спортом. На территории ТОС «Сызранская Лука» стартовал проект «Ритмичными шагами - к ЗОЖ».
08 апреля 2026, 15:45
В Сызрани для людей 55+ начались бесплатные занятия спортом по президентскому гранту 
В Сызрани для людей старшего поколения (55+) начались бесплатные занятия спортом. На территории ТОС «Сызранская Лука» стартовал проект «Ритмичными шагами - к ЗОЖ».
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
