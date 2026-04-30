1 мая пригородный маршрут Сызрань – Жигулёвское Море возвращается спустя 17 лет

Уже завтра возобновится движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отменённый в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона.

Главное:

Первый рейс отправится со станции Сызрань-1 в 9:10, время в пути составит около двух часов

Поезда будут курсировать ежедневно

На маршруте появятся новые остановочные пункты: Могутовая, Жигулёвск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 км (пгт Междуреченск) и Новосызранский.

Этот железнодорожный маршрут станет удобной альтернативой личному транспорту для поездок к зонам отдыха и дачным массивам, а также снизит нагрузку на автомобильные дороги, включая участок трассы М-5 «Урал» у плотины Жигулёвской ГЭС.

До 30 сентября поезд будет курсировать в тестовом режиме — это позволит оценить его востребованность и при необходимости скорректировать расписание.

Подробная информация о расписании и стоимости билетов — на сайте samppk.ru, сообщает пресс-служба минтранса СО.

