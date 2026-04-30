ПСС СО: парк  спасательной техники пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке

30 апреля парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения «Центральная» пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке. Девятиметровый «Спутник-12» способен принять на борт 12 человек. Дизельный двигатель мощностью 250 л.с. может развивать скорость до 70 километров в час. В носовой части судна есть трап, который позволяет принимать на борт спасательного судна пострадавших на носилках. Уже этой осенью «Спутник-12» встанет на дежурство в зоне ответственности подразделения, сообщает пресс-служба ПСС СО.

