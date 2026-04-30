В Самарском художественном музее состоится лекторий и покажут спектакль  «Золотой овёс»

По многочисленным просьбам музей сегодня повторит спектакль «Золотой овёс».

Снова на сцене Мраморного зала — музыкально-драматическая поэма о Сергее Есенине. Не лекция, не биография, а живое проживание судьбы поэта. На сцене образы: Блок, Дункан, Вертинский, семья Есенина. Голос, который проходит путь от юности до надлома.

Исполнитель: Владислав Кричмарь

Режиссёр: Мила Капитонова

Сергей Есенин, не просто народный поэт, он давно стал частью живого дыхания музея. Его строки звучат здесь ежегодно — на фестивале «Есенинская осень» в Ширяеве, где поэзия соединяется с музыкой, народными традициями и искренней радостью встречи.

Дата: 30 апреля, 18:00, продолжительность: 2 часа.

7 мая в 18:00 в музее состоится заключительная лекция в рамках авторского лектория Татьяны Анатольевны Петровой - "Ольга Розанова: В поисках смыслов. Движение сквозь футуризм".

В Самарском художественном музее находятся шесть картин Ольги Розановой, поступивших в 1919 году из Государственного музейного фонда от Отдела ИЗО Наркомпроса. Это работы, исполненные в промежутке между 1911 и 1916 годами, отражают широких спектр ее творческих исканий в диапазоне от неопримитивистского «Бульвара» до супрематического «Полета аэроплана».

