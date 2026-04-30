В Самарской областной детской библиотеке ребята встретились с выпускником «Школы героев»

В рамках проекта «Зов маленьких сердец» состоялась встреча с выпускником второго потока программы «Школа героев», участником специальной военной операции - Артуром Тагировичем Губайдуллиным.

Встреча с ребятами прошла в Самарской областной детской библиотеке. Артур Тагирович поделился воспоминаниями о своём детстве и увлечении спортом, рассказал о службе в армии (в том числе продемонстрировал Андреевский флаг как значимый символ своей жизни) и опыте работы в милиции, подчеркнув важность этой профессии.

Ребята активно задавали вопросы об участии в СВО, о сослуживцах и о запомнившихся событиях. Артур Тагирович ответил на все вопросы, в том числе личного характера и сказал ребятам напутственные слова.

Фото: минкульт СО