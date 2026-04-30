СК возбудил уголовное дело по факту нападок на школьника одноклассников в Сызрани

Следователем СК России по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении учащегося школы.



В средствах массовой информации сообщается, что учащиеся школы города Сызрани неоднократно совершали противоправные действия в отношении своего одноклассника. Уточняется, что администрация школы не принимает должных мер реагирования на указанные происшествия.



По поручению руководителя СУ СКР СО по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).



В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации.