В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»

В Самаре при подготовке концепции развития территории вокруг стадиона «Самара-Арена» предложили разместить зоопарк. Об этом сообщили в министерстве градостроительной политики региона.

Инициатива по зоопарку поступила от представителей министерства культуры Самарской области. Параметры возможного объекта планируется передать разработчикам концепции.

Также в рамках проекта рассматривается строительство универсального спортивного комплекса на 3–5 тысяч зрителей. Его предлагают использовать для соревнований по игровым видам спорта, боксу, гонок дронов и проведения мероприятий.

Отдельно обсуждается развитие трамвайных линий по Московскому шоссе и улице Демократической для повышения транспортной доступности района, пишет Самара-МК.