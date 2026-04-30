Перспективы развития протезно-ортопедического предприятия обсудили в Самаре

28 апреля глава города Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил производство Самарского протезно-ортопедического предприятия. Вместе со своим заместителем Сергеем Карасевым, курирующим вопросы поддержки бойцов СВО и их семей, он ознакомился с полным циклом изготовления протезов – в течение года в учреждение обращаются до 250 ветеранов СВО. Также предприятие самостоятельно изготавливает ортопедическую обувь и вспомогательные устройства. В этом году ему исполняется 110 лет.



«Самарское протезно-ортопедическое предприятие – один из ключевых центров реабилитации не только в Самаре, но и во всем регионе, предприятие и историей. В 1940-х годах здесь проходил протезирование и реабилитацию легендарный российский летчик Алексей Маресьев, - отметил Иван Носков. - Одна из важнейших особенностей для пациентов сегодня – «бесшовность»: от первичного приема и диагностики до изготовления протезов, их настройки и сопровождения. Особенно это важно для бойцов СВО, которые приезжают на протезирование из других регионов. Важен опыт предприятия в развитии доступной среды, в том числе в соцучреждениях, и то, что здесь есть база для самостоятельного изготовления вспомогательных технических средств реабилитации — таких производств в России единицы. Обсуждаем все направления взаимодействия и будем делать все, чтобы эта работа развивалась».



Как рассказала главе города управляющая Самарским протезно-ортопедическим предприятием Елена Самохвалова, общая площадь помещений составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Сегодня здесь выпускаются более 200 разнообразных модификаций протезов верхних и нижних конечностей, туторов и аппаратов. Каждый год здесь получают помощь более 10 тысяч людей с ОВЗ, в том числе во взаимодействии с Министерством обороны РФ ведется работа с участниками спецоперации.



Кроме того, Самарское протезно-ортопедическое предприятие занимается производством и установкой технических средств реабилитации для создания доступной среды маломобильным гражданам. Среди производимых изделий – поручни, пандусы, сиденья в ванну, трости и др.



Один из вопросов, с которым к главе города обратились представители учреждения, связан с организацией подъездных путей и схемы движения по улице Демократической. При выезде с территории предприятия поворот налево, в сторону города, запрещен - пациентам приходится доезжать до стадиона «Самара Арена» для разворота и движения в обратном направлении. По поручению главы города, данный вопрос проработают специалисты профильных департаментов.

