30 апреля парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения «Центральная» пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке - «Спутник-12».
1 мая возобновится движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отменённый в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона.
В средствах массовой информации сообщается, что учащиеся школы города Сызрани неоднократно совершали противоправные действия в отношении своего одноклассника. 
29 апреля состоялось открытие выставки «Состояние потока. Волга в русском искусстве» в Третьяковской галерее в Самаре. Здесь представлены произведения пятидесяти российских художников от начала XIX века до наших дней.
Сборная студентов Самарской области приняла участие во всероссийском фестивале ГТО.
С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
28 апреля глава Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил производство Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Температура воздуха 1 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Перспективы развития протезно-ортопедического предприятия обсудили в Самаре

28 апреля глава города Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил производство Самарского протезно-ортопедического предприятия. Вместе со своим заместителем Сергеем Карасевым, курирующим вопросы поддержки бойцов СВО и их семей, он ознакомился с полным циклом изготовления протезов – в течение года в учреждение обращаются до 250 ветеранов СВО. Также предприятие самостоятельно изготавливает ортопедическую обувь и вспомогательные устройства. В этом году ему исполняется 110 лет.

«Самарское протезно-ортопедическое предприятие – один из ключевых центров реабилитации не только в Самаре, но и во всем регионе, предприятие и историей. В 1940-х годах здесь проходил протезирование и реабилитацию легендарный российский летчик Алексей Маресьев, - отметил Иван Носков. - Одна из важнейших особенностей для пациентов сегодня – «бесшовность»: от первичного приема и диагностики до изготовления протезов, их настройки и сопровождения. Особенно это важно для бойцов СВО, которые приезжают на протезирование из других регионов. Важен опыт предприятия в развитии доступной среды, в том числе в соцучреждениях, и то, что здесь есть база для самостоятельного изготовления вспомогательных технических средств реабилитации — таких производств в России единицы. Обсуждаем все направления взаимодействия и будем делать все, чтобы эта работа развивалась».

Как рассказала главе города управляющая Самарским протезно-ортопедическим предприятием Елена Самохвалова, общая площадь помещений составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Сегодня здесь выпускаются более 200 разнообразных модификаций протезов верхних и нижних конечностей, туторов и аппаратов. Каждый год здесь получают помощь более 10 тысяч людей с ОВЗ, в том числе во взаимодействии с Министерством обороны РФ ведется работа с участниками спецоперации.

Кроме того, Самарское протезно-ортопедическое предприятие занимается производством и установкой технических средств реабилитации для создания доступной среды маломобильным гражданам. Среди производимых изделий – поручни, пандусы, сиденья в ванну, трости и др.

Один из вопросов, с которым к главе города обратились представители учреждения, связан с организацией подъездных путей и схемы движения по улице Демократической. При выезде с территории предприятия поворот налево, в сторону города, запрещен - пациентам приходится доезжать до стадиона «Самара Арена» для разворота и движения в обратном направлении. По поручению главы города, данный вопрос проработают специалисты профильных департаментов.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

