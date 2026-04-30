В Безенчукском районе ветеран СВО открыл автосервис по соцконтракту по новым правилам 2026 года

В регионе заключён первый социальный контракт по обновлённым правилам, вступившим в силу с 2026 года. Получателем меры поддержки стал 32-летний ветеран спецоперации, демобилизовавшийся в июне 2025 года, Алексей Андреевич Моргачев. Сумма государственной помощи составила 324 тысячи рублей, которые направлены на открытие собственного дела по ремонту автомобилей.

Главное нововведение этого года: для участников СВО больше не требуется оценка среднедушевого дохода семьи. Это делает получение контракта быстрым и доступным, снимая бюрократические барьеры для тех, кто вернулся к мирной жизни. Интерес к технике у Алексея не случаен. Он передался от отца и дедушки, с которыми будущий предприниматель провёл детство среди инструментов и запчастей.

«Отец с дедушкой занимались для себя в автосервисе. В детстве, соответственно, я также был вместе с ними. А потом как-то незаметно это стало и моим делом», – вспоминает Алексей.

По образованию Алексей агроном, пробовал себя в продажах, но любовь к «железу» взяла верх. Вернувшись со спецоперации, ветеран столкнулся с трудностями поиска работы. Родные и подсказали ему путь: получить социальный контракт. С вопросом трудоустройства Алексей пришёл в фонд «Защитники Отечества».

Социальный координатор по Безенчукскому району Ольга Митрошина не только предложила варианты работы, но и рассказала о более серьёзной мере поддержки. Осенью прошлого года Ольга Анатольевна предложила Алексею войти в региональную программу «СВОё Дело. Самарская область», инициированную губернатором Вячеславом Федорищевым.

«Первое обращение в филиал фонда было в июне. Мне тогда сказали, что по доходам я не прохожу. Но мой социальный координатор Ольга Анатольевна не оставила меня без поддержки: посоветовала программу «СВОё дело», а уже в январе приняли поправки для участников СВО по социальному контракту. И всё получилось», – рассказывает Алексей.

Ветеран успешно защитил бизнес-план, прошёл обучение и дополнительно получил официальные курсы слесаря-ремонтника, чтобы подтвердить квалификацию. На выделенные средства приобретено 43 позиции оборудования: от компрессора и диагностического сканера до пневмоинструмента.

«В моей мастерской есть всё для диагностики: моторы, подвески, монометры, масла, компрессия, компьютерные компрессоры. Всё это аккуратно упаковано – в синих чемоданчиках. Часть оборудования у меня была своя, небольшая, но основное, конечно, приобрели благодаря соцконтракту», — делится Алексей.

Мастерская работает в его собственном гараже. Уже поступили крупные заказы, включая капитальный ремонт двигателя. Ветеран строит далеко идущие планы: намерен подать заявку на грант для приобретения более дорогого оборудования, что позволит выполнять работы быстрее и качественнее.

«На социальный контракт подать несложно. Главное, желание. Лично я очень хотел иметь своё дело и получил желаемое», – резюмирует Алексей.

Роман Плотников, первый заместитель председателя Самарской региональной общественной организации спортивного и патриотического воспитания «Центр Плотниковых» отметил, что открытие своей мастерской ветераном СВО благодаря соцконтракту - хороший пример объединения усилий и системной работы по поддержке наших героев и их семей: «Я неоднократно бывал в зоне специальной военной операции, сопровождал гуманитарные конвои, общался с нашими бойцами. Знаю, как важно для тех, кто каждый день рискуя жизнью сражается за нас, знать: их ждут дома. Как важно для наших героев – вернуться в мирную жизнь и занять в ней свое достойное место. Работать, растить детей, заботиться о семье. Для этого надо объединять усилия общества и государства. И то, что ветеран СВО по соцконтракту и при поддержке фонда «Защитники Отечества» открыл свое дело, свою мастерскую по ремонту автомобилей, - хороший пример. Пример того, что объединенные усилия – дают позитивный результат. Значит, надо последовательно и системно продолжать идти по этому пути».

Фото: Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»