30 апреля парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения «Центральная» пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке - «Спутник-12».
1 мая возобновится движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отменённый в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона.
В средствах массовой информации сообщается, что учащиеся школы города Сызрани неоднократно совершали противоправные действия в отношении своего одноклассника. 
29 апреля состоялось открытие выставки «Состояние потока. Волга в русском искусстве» в Третьяковской галерее в Самаре. Здесь представлены произведения пятидесяти российских художников от начала XIX века до наших дней.
Сборная студентов Самарской области приняла участие во всероссийском фестивале ГТО.
С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
28 апреля глава Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил производство Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Температура воздуха 1 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
В Безенчукском районе ветеран СВО открыл автосервис по соцконтракту по новым правилам 2026 года

В регионе заключён первый социальный контракт по обновлённым правилам, вступившим в силу с 2026 года.

В регионе заключён первый социальный контракт по обновлённым правилам, вступившим в силу с 2026 года. Получателем меры поддержки стал 32-летний ветеран спецоперации, демобилизовавшийся в июне 2025 года, Алексей Андреевич Моргачев. Сумма государственной помощи составила 324 тысячи рублей, которые направлены на открытие собственного дела по ремонту автомобилей.
Главное нововведение этого года: для участников СВО больше не требуется оценка среднедушевого дохода семьи. Это делает получение контракта быстрым и доступным, снимая бюрократические барьеры для тех, кто вернулся к мирной жизни. Интерес к технике у Алексея не случаен. Он передался от отца и дедушки, с которыми будущий предприниматель провёл детство среди инструментов и запчастей.
«Отец с дедушкой занимались для себя в автосервисе. В детстве, соответственно, я также был вместе с ними. А потом как-то незаметно это стало и моим делом», – вспоминает Алексей.
По образованию Алексей агроном, пробовал себя в продажах, но любовь к «железу» взяла верх. Вернувшись со спецоперации, ветеран столкнулся с трудностями поиска работы. Родные и подсказали ему путь: получить социальный контракт. С вопросом трудоустройства Алексей пришёл в фонд «Защитники Отечества». 
Социальный координатор по Безенчукскому району Ольга Митрошина не только предложила варианты работы, но и рассказала о более серьёзной мере поддержки. Осенью прошлого года Ольга Анатольевна предложила Алексею войти в региональную программу «СВОё Дело. Самарская область», инициированную губернатором Вячеславом Федорищевым.
«Первое обращение в филиал фонда было в июне. Мне тогда сказали, что по доходам я не прохожу. Но мой социальный координатор Ольга Анатольевна не оставила меня без поддержки: посоветовала программу «СВОё дело», а уже в январе приняли поправки для участников СВО по социальному контракту. И всё получилось», – рассказывает Алексей.
Ветеран успешно защитил бизнес-план, прошёл обучение и дополнительно получил официальные курсы слесаря-ремонтника, чтобы подтвердить квалификацию. На выделенные средства приобретено 43 позиции оборудования: от компрессора и диагностического сканера до пневмоинструмента.
«В моей мастерской есть всё для диагностики: моторы, подвески, монометры, масла, компрессия, компьютерные компрессоры. Всё это аккуратно упаковано –  в синих чемоданчиках. Часть оборудования у меня была своя, небольшая, но основное, конечно, приобрели благодаря соцконтракту», — делится Алексей.
Мастерская работает в его собственном гараже. Уже поступили крупные заказы, включая капитальный ремонт двигателя. Ветеран строит далеко идущие планы: намерен подать заявку на грант для приобретения более дорогого оборудования, что позволит выполнять работы быстрее и качественнее.
«На социальный контракт подать несложно. Главное, желание. Лично я очень хотел иметь своё дело и получил желаемое», – резюмирует Алексей.
Роман Плотников, первый заместитель председателя Самарской региональной общественной организации спортивного и патриотического воспитания «Центр Плотниковых» отметил, что открытие своей мастерской ветераном СВО благодаря соцконтракту - хороший пример объединения усилий и системной работы по поддержке наших героев и их семей: «Я неоднократно бывал в зоне специальной военной операции, сопровождал гуманитарные конвои, общался с нашими бойцами. Знаю, как важно для тех, кто каждый день рискуя жизнью сражается за нас, знать: их ждут дома. Как важно для наших героев – вернуться в мирную жизнь и занять в ней свое достойное место. Работать, растить детей, заботиться о семье. Для этого надо объединять усилия общества и государства. И то, что ветеран СВО по соцконтракту и при поддержке фонда «Защитники Отечества» открыл свое дело, свою мастерскую по ремонту автомобилей, - хороший пример. Пример того, что объединенные усилия – дают позитивный результат. Значит, надо последовательно и системно продолжать идти по этому пути».

 

Фото: Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»

