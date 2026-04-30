Студенты Самарской области - бронзовые призеры всероссийского фестиваля ГТО

Сборная Самарской области, составленная из студентов Самарского университета: Таисия Денисенко, Анна Кокшина, Диана Глухова, Арина Новикова, Кирилл Новичков, Макар Наумов, Альберт Мавлюшев, Самарского государственного социально-педагогического университета: Юрий Косых, тренер: Дмитрий Корнеев, приняла участие во всероссийском фестивале ГТО среди студентов.
По итогам соревнований наша команда завоевала бронзовые медали командного первенства по многоборью ГТО.
В индивидуальных дисциплинах призерами стали:
Анна Кокшина - пресс - золото
Юрий Косых - пресс - серебро
Макар Наумов - пресс - бронза
Арина Новикова - стрельба - золото
Арина Новикова - отжимание - серебро
Диана Глухова - отжимание - бронза
