В Самаре директор яхтенного клуба обвиняется в мошенничестве

Директор яхтенного клуба в Самаре обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц, в особо крупном размере".



По версии следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года фигурант совместно с другими лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 87 млн рублей, которые путем обмана и злоупотребления доверием незаконно получили на расчетный счет организации клуба в качестве гранта из федерального и регионального бюджетов в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Денежные средства перечислены в форме субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение и монтаж модульных конструкций, при этом выполнять взятые на себя обязательства обвиняемый не намеревался.



В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех фигурантов и обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному уделу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.