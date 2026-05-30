В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Иван Носков: «Все лагеря Самары к сезону готовы, ремонтные работы завершены в срок»

28 и 29 мая глава Самары Иван Носков  проверил готовность загородных детских лагерей к летнему сезону.

28 и 29 мая глава города Самары Иван Носков совместно с уполномоченной по правам ребенка в Самарской области Юлией Николаевой, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольгой Будылевой, представителями МЧС и МВД проверил готовность загородных детских лагерей к летнему сезону. Первые ребята заедут на смену уже 1 июня, в День защиты детей.

Всего этим летом, с июня по август, в Самаре будут работать 11 загородных лагерей. В лагере «Мужество» ежегодно отдыхают 1980 детей, ещё 120 ребят принимает палаточный лагерь. К сезону здесь отремонтировали асфальт и установили быстровозводимый корпус на 52 места. В «Волжском Артеке» благодаря строительству быстровозводимых конструкций удалось увеличить количество помещений: за смену лагерь сможет принять 352 ребенка вместо 300. Также здесь открыли 5 новых мастерских, сделали ремонт спортивной площадки, капитально отремонтировали бассейн, костровую поляну с амфитеатром, пищеблок, спальные корпуса, костюмерную и эстраду. В центре «Олимп» к сезону демонтировали старые уличные туалеты и смонтировали современные сантехнические модули, а в лагере «Золотая рыбка» отремонтировали асфальт, полы в холле и душевые кабины. Один из лагерей — «Салют-2» в районе Новокуйбышевска — в целях безопасности было принято решение не открывать.

 

Фото: пресс-служба администрации Самары

