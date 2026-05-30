В этом году Самарское областное училище культуры и искусств обновило материально-техническую базу

В 2026 году Самарское областное училище культуры и искусств стало обладателем нового современного оборудования в рамках национального проекта «Семья».

Обновление материально-технической базы открывает новые возможности для студентов и преподавателей, способствует повышению качества образовательного процесса и созданию современной творческой среды.

Новое звуковое и музыкальное оборудование уже стало важной частью учебной деятельности студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады». Оно позволяет совершенствовать исполнительское мастерство, осваивать современные технологии сценической и концертной деятельности, приобретать практические навыки работы со звуковым оборудованием и готовиться к профессиональной деятельности в условиях, максимально приближенных к реальной концертной практике.

Чураков Денис Геннадьевич, преподаватель профессиональных дисциплин:

«Беспроводные радиомикрофоны обеспечивают мобильность исполнителей на сцене, формирование навыков работы с микрофоном и проведение концертных и конкурсных мероприятий на современном техническом уровне, а использование современного цифрового пульта позволяет обучающимся осваивать профессиональные навыки работы со звуком, обработкой сигнала и организацией звукового сопровождения мероприятий. Акустическая система с сабвуферами позволит полноценно создать звуковое оформление учебной сцены. Оборудование обеспечивает равномерное звуковое покрытие, достаточный запас мощности и качественную передачу музыкального и речевого материала при проведении концертов, театрализованных постановок, конкурсов и открытых мероприятий училища».

В настоящее время училище ожидает поступления акустических пианино, интерактивных панелей, цифрового пианино и новых учебных материалов. Это оборудование позволит расширить возможности практического обучения, сделать образовательный процесс более современным и наглядным, а также создать дополнительные условия для развития творческих способностей студентов и реализации образовательных проектов.

Участие в национальном проекте «Семья» стало важным этапом в развитии Самарского областного училища культуры и искусств.

Обновление материально-технической базы способствует созданию современных условий для обучения, раскрытия творческого потенциала студентов и повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов сферы культуры и искусства.

Новые возможности, которые появляются сегодня в училище, станут основой для дальнейшего развития образовательной, творческой и концертной деятельности для студентов и преподавателей.

Фото: минкульт СО