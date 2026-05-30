В Самаре пройдёт XVI детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом Юрия Башмета

С 1 июня в Самарской области стартуют скоростные речные перевозки. В навигацию этого года на линиях будут работать четыре судна «Валдай-45Р».
В 2026 году Самарское областное училище культуры и искусств стало обладателем нового современного оборудования в рамках национального проекта «Семья».
 С 30 мая по 5 июня в Самаре пройдёт XVI детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета.
С 5 по 6 июня в Самарской области будет проходить ежегодный международный турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти Игоря Найвальта.
Правительство РФ утвердило дополнительную соцподдержку для пострадавших при ЧС
В первых классах школ не будут введены оценки за поведение
стоимость приготовления окрошки за год снизилась
В ДТП с косулей в Елховском районе погибли две женщины
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
 С 30 мая по 5 июня в Самаре пройдёт XVI детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета.  (6+)

 70 одарённых музыкантов из 9 стран СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана — соберутся, чтобы отточить мастерство игры на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, кларнете (саксофоне) и классической гитаре.

 За 15 лет истории академии в Самаре побывали 42 педагога-музыканта — представители России, США, Англии, Франции, Италии, Беларуси, Сербии, Бельгии. В этом году педагогический состав обновился: наряду с постоянными участниками, среди которых Евгений Юльевич Финкельштейн (16-й год подряд), Сергей Александрович Главатских (10-й год) и Гарет МакЛернон (5-й раз), впервые на академию приехали два музыканта.

 Николай Анатольевич Саченко (скрипка) — заслуженный артист России, лауреат XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1998, I премия и золотая медаль) и III Международного конкурса скрипачей имени Леопольда Моцарта в Аутсбурге (Германия, 1995). Концертмейстер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, солист Московской филармонии, преподаватель оркестровых струнных инструментов Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства.

 Анастасия Валерьевна Тимошенко (скрипка) — концертмейстер группы первых скрипок Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

 Также в академии примет участие Евгений Игоревич Варавко (кларнет) — постоянный участник академии, преподаватель по классу кларнета, заведующий отделением духовых и ударных инструментов Музыкального лицея имени А. В. Александрова.

 С таким составом педагогов у юных музыкантов будет уникальная возможность перенять опыт у тех, кто сам является эталоном мастерства. Академия продолжает свою работу — и с каждым годом её география расширяется, а уровень остаётся неизменно высоким.

 

Фото:   минкульт СО

