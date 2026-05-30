В первых классах школ не будут введены оценки за поведение. Это следует из приказа Минпросвещения.

«Положение настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — указано в документе. Он размещен на сайте Официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что ответственность за контроль соблюдения обучающимися правил внутреннего распорядка, в том числе за поддержание дисциплины на занятиях и соблюдение правил поведения в организации, возложена на педагогических и руководящих сотрудников, а также на других работников, которым такие обязанности официально поручены. Оценка поведения учащихся проводится в соответствии с локальными нормативными актами организации и выражается в виде следующих категорий: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое», пишет Ура.ру.

Объективная оценка поведения учащихся потребует много времени от учителей, а формальный подход будет бесполезен из-за акцента на рейтинге школ. Об этом рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Его слова приводит Национальная служба новостей.