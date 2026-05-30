В Тольятти устанавливают личность и местонахождение женщины, подозреваемой в краже

В середине мая текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась 20-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что потеряла банковскую карту и ей стали приходить СМС-уведомления об оплате покупок, которые она не совершала.

Полицейские выехали по указанному в сообщении адресу, опросили заявителя, запросили финансовые документы в банковском учреждении.

Изучив полученные сведения, оперуполномоченные установили, что с помощью банковской карты девушки в одном из магазинов в Автозаводском районе Тольятти приобретены продукты питания на сумму более 4 тысяч рублей. Сотрудники органов внутренних дел опросили работников торговой точки, осмотрели предполагаемое место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража», в службы и подразделения органа внутренних дел направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Приметы разыскиваемой: женщина, на вид 55-60 лет, плотного телосложения, рост 150-155 см.

Была одета: шапка светлого цвета, куртка белого цвета, штаны и обувь черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении предполагаемой злоумышленницы, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-05, 89377916750 или 112. Конфиденциальность гарантирована.