В Волжском районе с мефедроном задержали 23-летнего жителя одной из соседних областей

В январе текущего года следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району расследовано и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотреного ч. 3 ст. 30 п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, в отношении безработного ранее неоднократно судимого 23-летнего жителя одной из соседних областей.

При обыске у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли запрещенные вещества в крупном размере, которые злоумышленник планировал сбыть с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Сотрудниками органа внутренних дел выполнен комплекс оперативно-следственных действий для сбора доказательной базы. Подозреваемый утверждал, что посредством сети Интернет был принят в состав преступной группы, где с целью личного обогащения планировал незаконно сбывать наркотические средства при помощи тайников – «закладок». Данная версия подтвердилась результатами следственных действий и показаниями свидетелей.

В ходе предварительного расследования сотрудниками следственного отедела назначен ряд сложных комплексных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, собран характеризующий материал, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших противоправную деятельность фигуранта и сбывавших ему запрещённые вещества.

Волжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.