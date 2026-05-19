Тольяттинку задержали со свертком гашиша

В начале мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки автомобиль Hyundai Solaris.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение женщины-пассажира, которая заметно нервничала и просила ускорить проверку под разными предлогами. Госавтоинспекторы проверили у неё документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть 36 - летнюю женщину.

В присутствии понятых, в кармане куртки женщины полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Как пояснила ранее судимая жительница г. Жигулевска, что изъятое – запрещенное вещество, которое она приобрела для собственного употребления без цели сбыта.

Сотрудники полиции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанную доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество в своем составе содержит наркотическое средство – гашиш массой 24,97 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Расследование продолжается.