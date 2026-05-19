Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинку задержали со свертком гашиша

191
Тольяттинку задержали со свертком гашиша

В начале мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки автомобиль Hyundai Solaris.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение женщины-пассажира, которая заметно нервничала и просила ускорить проверку под разными предлогами. Госавтоинспекторы проверили у неё документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть 36 - летнюю женщину.

В присутствии понятых, в кармане куртки женщины полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Как пояснила ранее судимая жительница г. Жигулевска, что изъятое – запрещенное вещество, которое она приобрела для собственного употребления без цели сбыта.

Сотрудники полиции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанную доставили в территориальный отдел полиции. 

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество в своем составе содержит наркотическое средство – гашиш массой 24,97 грамм, что законодатель относит к значительному размеру. 

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Расследование продолжается. 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера
06 мая 2026, 12:18
В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера
При осмотре одежды и предметов, находившихся при задержанном, в присутствии понятых, полицейские изъяли свёртки, хранившиеся в сумке, в которых находился 31 грамм... Криминал
1906
Взаимодействие Росгвардии и полиции: удалось оперативно предотвратить распространение наркотиков в Жигулёвске
03 мая 2026, 11:19
Взаимодействие Росгвардии и полиции: удалось оперативно предотвратить распространение наркотиков в Жигулёвске
Начальник территориального отдела МВД поблагодарил сотрудников Росгвардии за помощь в задержании подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Происшествия
1253
Две жительницы Тольятти пытались сделать тайники-закладки запрещённых веществ в соседнем городе
29 апреля 2026, 11:27
Две жительницы Тольятти пытались сделать тайники-закладки запрещённых веществ в соседнем городе
В экспертно-криминалистическом центре У МВД России по г. Тольятти специалисты определили, что представленное на экспертизу вещество является наркотиком... Криминал
2279
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
602
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
552
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
758
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1453
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1398
Весь список