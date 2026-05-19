В СОУНБ пройдет лекция "Невостребованный гений советской авиации Роберт Бартини"

23 мая в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция «Невостребованный гений советской авиации Роберт Бартини». В практической части события участники получат базовые навыки работы с патентной информацией.

Роберт Людвигович Бартини (1897-1974) – авиаконструктор и учёный-аэродинамик СССР, создатель десятка экспериментальных самолётов. Новаторские идеи инженера оказали значительное влияние на дальнейшее развитие многих отраслей современной авиации. Роберт Людвигович также выступил автором целого ряда работ в области фундаментальной физики, оптики, теории транспортных систем. Газета «Красная звезда» однажды назвала его «гением предвидения».

Лекция станет теоретической частью первой встречи с читателями СОУНБ в рамках проекта «Азбука изобретательства: от теории к практике». На практическом занятии гости познакомятся со структурой Международной патентной классификации, после чего смогут закрепить полученные навыки в самостоятельном поиске по базам ФИПС. Цикл встреч реализуется в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

23 мая 2026 года в 14:00, многофункциональный зал (2 этаж), Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а

Вход свободный!

12+