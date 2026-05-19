Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре

В Самаре на базе Центра детского творчества «Металлург» прошел итоговый шахматный турнир «Дебют» в рамках образовательного проекта «Шахматная грамотность». Участниками турнира стали ученики вторых классов из пяти школ города: школы № 168 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова, лицея № 135, гимназии № 1, школы № 96 и школы № 73. Всего в турнире приняли участие около 50 детей, а сама программа включала 7 шахматных партий.

По итогам соревнований в категории шахматного клуба «Дебют» среди девочек первое место заняла Алиса Борисова, второе — Василиса Трофимова, третье — Елизавета Кузьмина. Среди мальчиков в этой же категории первое место у Ильи Карязина (гимназия № 1), второе у Артёма Закатова (школа № 73), а третье у Матвея Губина (школа № 73).

В категории «Школы» среди девочек первое место заняла Виктория Бабушкина (школа № 73), второе — Екатерина Дюдюкина (лицей № 135), третье — Полина Казакова (гимназия № 1). Среди мальчиков в этой же категории первое место у Данила Тимралеева (лицей № 135), второе у Кирилла Конакова (лицей № 135), а третье у Назара Поздровкина (лицей № 135). Всем победителям вручены кубки, медали и памятные сувениры.