Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени

18 мая в Самаре в рамках Дня Самарского знамени состоялась командная интеллектуальная игра, в которой приняли участие студенты средних специальных учебных заведений областной столицы. Им было необходимо ответить на 18 вопросов об истории и судьбе Самарского знамени, о символике Самарской области, а также о русско-турецкой войне.

По итогам интеллектуальной игры победителем стала команда «Красная стрела» (Самарский государственный колледж), на 2 месте — команда «Молодая Гвардия» (Молодая гвардия Самарского района), а 3 место разделили команды «Морские волки» (Волжский государственный университет водного транспорта) и «Политех» (Самарский государственный технический университет).