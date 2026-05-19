На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона

В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетона на участке протяжённостью 4 км — от федеральной трассы М-5 «Урал» до села Васильевка. Работы ведутся с опережением графика: основной объём планируется завершить до конца года.

Обводное шоссе входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области и является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Тольятти, связывая Комсомольский и Автозаводской районы. Ежедневно по нему проезжает порядка 40 тысяч автомобилей. Чтобы обеспечить долговечность покрытия с учётом высокой интенсивности движения, в ходе ремонта используется щебёночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем, а также армирующая геосетка между слоями.

«Верхний слой покрытия выполняется из ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Применение этого материала повышает устойчивость покрытия к образованию колеи и локальных деформаций. Кроме того, для повышения прочности перед укладкой верхнего слоя на нижний укладывается армирующая геосетка. В комплексе эти решения продлевают срок службы дорожной одежды», — пояснил заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.

Общая протяжённость ремонта составляет 12,15 км, контракт рассчитан до 2027 года. Помимо обновления дорожного покрытия и уширения проезжей части, проект предусматривает строительство ливневой канализации, ремонт моста через оросительный канал, устройство тротуаров, освещения и барьерных ограждений.

Как отмечают водители, которые ежедневно пользуются трассой, необходимость ремонта здесь давно назрела.

«Работаю в такси, регулярно езжу здесь. Раньше это была очень плохая дорога — с ямами и колеей. Рад, что её, наконец, ремонтируют. Теперь поездки будут и комфортнее, и безопаснее», — рассказал житель Тольятти Игорь Лядев.

Ход работ на объекте держит на контроле министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Как отметил руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог ведомства Сергей Морев, на всём протяжении ремонта движение транспорта не прекращается: работы организованы участками с временным перекрытием полос на период укладки и остывания асфальта. Министерство осуществляет контроль за ходом работ на объекте еженедельно.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: департамент информационной политики СО