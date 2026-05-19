На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона

Я нашел ошибку
Главные новости:
22 мая в Центральной городской библиотеке имени Крупской, пройдет научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков». 
В Самаре состоится научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков»
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
19 мая на торжественной линейке в самарской Школе № 29 состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около ТЦ, расположенного в Советском районе Самары, на школьника напали безнадзорные собаки.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона

227
В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетона на участке протяжённостью 4 км — от федеральной трассы М-5 «Урал» до села Васильевка. Работы ведутся с опережением графика: основной объём планируется завершить до конца года. 
Обводное шоссе входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области и является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Тольятти, связывая Комсомольский и Автозаводской районы. Ежедневно по нему проезжает порядка 40 тысяч автомобилей. Чтобы обеспечить долговечность покрытия с учётом высокой интенсивности движения, в ходе ремонта используется щебёночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем, а также армирующая геосетка между слоями.
«Верхний слой покрытия выполняется из ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Применение этого материала повышает устойчивость покрытия к образованию колеи и локальных деформаций. Кроме того, для повышения прочности перед укладкой верхнего слоя на нижний укладывается армирующая геосетка. В комплексе эти решения продлевают срок службы дорожной одежды», — пояснил заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.
Общая протяжённость ремонта составляет 12,15 км, контракт рассчитан до 2027 года. Помимо обновления дорожного покрытия и уширения проезжей части, проект предусматривает строительство ливневой канализации, ремонт моста через оросительный канал, устройство тротуаров, освещения и барьерных ограждений.
Как отмечают водители, которые ежедневно пользуются трассой, необходимость ремонта здесь давно назрела.
«Работаю в такси, регулярно езжу здесь. Раньше это была очень плохая дорога — с ямами и колеей. Рад, что её, наконец, ремонтируют. Теперь поездки будут и комфортнее, и безопаснее», — рассказал житель Тольятти Игорь Лядев.
Ход работ на объекте держит на контроле министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Как отметил руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог ведомства Сергей Морев, на всём протяжении ремонта движение транспорта не прекращается: работы организованы участками с временным перекрытием полос на период укладки и остывания асфальта. Министерство осуществляет контроль за ходом работ на объекте еженедельно.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Резиденты технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» с момента основания площадки в 2014 году инвестировали в реализацию своих проектов 38,1 млрд рублей. 
18 мая 2026, 17:20
Резиденты  «Жигулевской долины» выпустили инновационную продукцию на 37,6 млрд рублей
Резиденты технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» с момента основания площадки в 2014 году инвестировали в реализацию своих проектов 38,1... Экономика
626
16 мая в Ставропольском районе Самарской области на дороге 36К-578, около села Кирилловка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
16 мая 2026, 19:37
В Ставропольском районе в ДТП с двумя автомобилями один из водителей оказался заблокирован в салоне аварийного авто
16 мая в Ставропольском районе Самарской области на дороге 36К-578, около села Кирилловка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.... Происшествия
1529
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России обновляют региональные и местные дороги к святыням, культовым зданиям и сооружениям.
15 мая 2026, 17:24
В регионе приведут в нормативное состояние почти 50 км автодорог, ведущих к 25 объектам религиозного и культурного наследия
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России обновляют региональные и местные дороги к святыням, культовым зданиям и сооружениям.   Благоустройство
879

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
621
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
577
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
774
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1515
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1424
Весь список