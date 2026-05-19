В регионе планируют смягчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес

22 мая в Центральной городской библиотеке имени Крупской, пройдет научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков». 
В Самаре состоится научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков»
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
19 мая на торжественной линейке в самарской Школе № 29 состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около ТЦ, расположенного в Советском районе Самары, на школьника напали безнадзорные собаки.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
В регионе планируют смягчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подготовлены поправки в региональный закон о патентной системе налогообложения.

Правительство региона по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подготовило поправки в региональный закон о патентной системе налогообложения. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, адаптацию предпринимателей к новым макроэкономическим условиям и сохранение стабильности регионального рынка.

Напомним, в конце 2025 года в регионе была проведена индексация потенциально возможного годового дохода (ПВГД) по патенту, размеры которого не пересматривались с 2013 года.

Региональные нововведения совпали с масштабной перестройкой налоговой системы на федеральном уровне: ставка НДС выросла с 20% до 22%, снижен порог доходов для применения УСН и патента до 20 млн рублей (при превышении которого предприниматели обязаны уплачивать НДС по ставке 5–7%), а также увеличились страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом совокупная финансовая нагрузка на бизнес, по оценкам предпринимательского сообщества, существенно возросла.

В начале текущего года глава Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса. По поручению Вячеслава Федорищева в Самарскую губернскую думу был внесен и рассмотрен в первом чтении проект закона, направленный на корректировку параметров патентной налоговой системы.

Для выработки сбалансированных решений был проведён комплексный анализ выручки предпринимателей, применявших патентную систему в 2025 году. Состоялись рабочие встречи с бизнес-объединениями и обсуждения с представителями муниципальных образований. На основе полученных данных разработаны поправки, смягчающие переходный период.

Одно из ключевых изменений, предлагаемых поправками, — дифференциация налоговой базы по муниципалитетам. Все территории области разделены на 4 группы исходя из оборота розничной торговли на душу населения. Первая группа, где доля товарооборота 20 % и выше – это крупнейшие города — Самара и Тольятти. Вторая группа: доля товарооборота от 1 % до 20 % – это Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Волжский, Красноярский, Ставропольский районы. Третья группа: доля товарооборота от 0,5% до 1 % – это Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сергиевский районы. И четвертая группа: доля товарооборота менее 0,5 % – это все остальные районы.

Для муниципальных образований с меньшим экономическим потенциалом предусмотрено применение пониженного коэффициента к ПВГД. Таким образом, чем меньше экономический потенциал территории, тем ниже будет налоговая база, к которой применяется налоговая ставка (6 % по патентной системе налогообложения).

Кроме того, в качестве переходной меры размер предельного годового дохода, с которого рассчитывается стоимость патента, снижается на 20% для всех видов предпринимательской деятельности. Норма даст бизнесу время для адаптации к изменившимся условиям без резкого роста издержек.

 «Дифференциация территорий позволит учесть реальную экономическую ситуацию в каждом муниципалитете. Данные изменения коснутся порядка 20 тысяч индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему. В результате проведения корректировки стоимость патента снизится на 20-40%, в зависимости от территории. Инициатива губернатора Самарской области направлена на поддержку малого бизнеса в регионе, создание более справедливых условий налогообложения для предпринимателей с учетом экономических особенностей городов и районов», — пояснил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

 

Фото:  magnific.com

 

