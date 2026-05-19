В регионе планируют смягчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес

Правительство региона по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подготовило поправки в региональный закон о патентной системе налогообложения. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, адаптацию предпринимателей к новым макроэкономическим условиям и сохранение стабильности регионального рынка.

Напомним, в конце 2025 года в регионе была проведена индексация потенциально возможного годового дохода (ПВГД) по патенту, размеры которого не пересматривались с 2013 года.

Региональные нововведения совпали с масштабной перестройкой налоговой системы на федеральном уровне: ставка НДС выросла с 20% до 22%, снижен порог доходов для применения УСН и патента до 20 млн рублей (при превышении которого предприниматели обязаны уплачивать НДС по ставке 5–7%), а также увеличились страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом совокупная финансовая нагрузка на бизнес, по оценкам предпринимательского сообщества, существенно возросла.

В начале текущего года глава Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса. По поручению Вячеслава Федорищева в Самарскую губернскую думу был внесен и рассмотрен в первом чтении проект закона, направленный на корректировку параметров патентной налоговой системы.

Для выработки сбалансированных решений был проведён комплексный анализ выручки предпринимателей, применявших патентную систему в 2025 году. Состоялись рабочие встречи с бизнес-объединениями и обсуждения с представителями муниципальных образований. На основе полученных данных разработаны поправки, смягчающие переходный период.

Одно из ключевых изменений, предлагаемых поправками, — дифференциация налоговой базы по муниципалитетам. Все территории области разделены на 4 группы исходя из оборота розничной торговли на душу населения. Первая группа, где доля товарооборота 20 % и выше – это крупнейшие города — Самара и Тольятти. Вторая группа: доля товарооборота от 1 % до 20 % – это Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Волжский, Красноярский, Ставропольский районы. Третья группа: доля товарооборота от 0,5% до 1 % – это Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сергиевский районы. И четвертая группа: доля товарооборота менее 0,5 % – это все остальные районы.

Для муниципальных образований с меньшим экономическим потенциалом предусмотрено применение пониженного коэффициента к ПВГД. Таким образом, чем меньше экономический потенциал территории, тем ниже будет налоговая база, к которой применяется налоговая ставка (6 % по патентной системе налогообложения).

Кроме того, в качестве переходной меры размер предельного годового дохода, с которого рассчитывается стоимость патента, снижается на 20% для всех видов предпринимательской деятельности. Норма даст бизнесу время для адаптации к изменившимся условиям без резкого роста издержек.

«Дифференциация территорий позволит учесть реальную экономическую ситуацию в каждом муниципалитете. Данные изменения коснутся порядка 20 тысяч индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему. В результате проведения корректировки стоимость патента снизится на 20-40%, в зависимости от территории. Инициатива губернатора Самарской области направлена на поддержку малого бизнеса в регионе, создание более справедливых условий налогообложения для предпринимателей с учетом экономических особенностей городов и районов», — пояснил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

