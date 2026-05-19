В Самаре состоится научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков»
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Иван Носков: «Задача номер один для УК Самары — подготовить свой жилой фонд к отопительному сезону»

16 мая глава города Самары Иван Носков в рамках рабочего объезда встретился с жителями дома № 232 по улице Советской Армии.

16 мая глава города Самары Иван Носков в рамках рабочего объезда встретился с жителями дома № 232 по улице Советской Армии. В настоящее время в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в здании 1933 года постройки идет замена системы отопления и холодного водоснабжения, а также канализации и системы электроснабжения. Ранее здесь был завершен капремонт фасада с заменой подъездных окон и козырьков, работы выполняла подрядная организация Фонда капитального ремонта Самарской области. 
 
«Задача номер один для управляющих компаний Самары на лето — подготовить свой жилой фонд к отопительному сезону. Нужно провести все необходимые проверки и ремонты, от ревизии систем теплоснабжения до опрессовки и промывки систем отопления, и завершить работы в срок, чтобы войти в отопительный сезон спокойно, без аварий. Параллельно с Фондом капитального ремонта Самарской области мы реализуем программу капремонта — в плане на год несколько сотен зданий. И в этой работе ключевую роль играет обратная связь с жителями. Важно, чтобы каждая подрядная организация поддерживала открытый диалог с жителями и оперативно реагировала на замечания», – сказал глава города Самары Иван Носков.
 
Как сообщил главе города директор МП г.о. Самара «Самараводоканал» Дмитрий Сычёв, муниципальная управляющая компания обслуживает более 160 многоквартирных домов в разных районах Самары. В доме № 232 по улице Советской Армии в настоящее время ведется комплексная техническая и документационная подготовка к предстоящему отопительному сезону. На объекте уже полностью выполнен первый розлив системы — это важный этап, обеспечивающий равномерное распределение теплоносителя. В ближайшее время специалисты планируют опустить стояки и приступить к опрессовке, которая позволяет проверить герметичность трубопроводов под повышенным давлением. Контроль за корректностью выполнения всех работ и соблюдением сроков со стороны управляющих организаций осуществляет Государственная жилищная инспекция Самарской области.
 
«Совместно с управляющими организациями провели осмотр дома, выявили несколько недочетов, которые должны быть устранены в ближайшее время. Паспорта готовности, акты о подключении объекта к системе теплоснабжения, ВДПО и ВДГО по всем домам должны быть предоставлены нам в инспекцию до 15 сентября. Далее мы проверим корректность и актуальность сведений, если есть нарушения — примем необходимые меры», – отметил руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.

В многоквартирном доме № 232 по ул. Советской Армии также выполнена промывка канализационной линии длиной 60 метров с очисткой колодцев от иловых отложений, промывка канализационных выпусков. Совместно с Фондом капитального ремонта Самарской области выполнена замена вводного крана холодного водоснабжения.
 
 

