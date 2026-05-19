Переработчик вторсырья в Отрадном приступил к внедрению бережливых технологий на производстве

Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
19 мая на торжественной линейке в самарской Школе № 29 состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около ТЦ, расположенного в Советском районе Самары, на школьника напали безнадзорные собаки.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Отрадному оперативно оказали помощь местному жителю, ставшему участником ДТП на одном из городских перекрёстков.
Житель Отрадного поблагодарил сотрудников ГАИ СО за оказанную помощь на дороге
Переработчик вторсырья в Отрадном приступил к внедрению бережливых технологий на производстве

Отрадненское ООО «ТД «Реметалл» начинает внедрение бережливых технологий на своем производстве в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие присоединилось к проекту в конце 2025 года. В настоящее время с помощью специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области завершен процесс диагностики пилотной производственной линии - потока производства вторичного алюминия марки АВ-87. 
Диагностика выявила более 30 проблемных точек работы потока. Среди ключевых — длительное остывание готовой продукции (8 часов в смену), занятость людей на других операциях (120 минут в смену), отсутствие или неисправность погрузчика (50 минут в смену, потеря около 1 тонны выработки).
Также внедрен почасовой производственный анализ, благодаря которому руководство видит реальную картину простоев и брака. Внедрение улучшений на пилотной линии уже началось. Полностью проект будет реализован в течение шести месяцев с начала его реализации. 
Предприятие рассчитывает нарастить выработку и сократить издержки. «У такого мощного производства, как наше, где все операции расписаны по секундам, вскрылись огромные резервы для роста. Вместе с рабочей группой мы детально прошли весь процесс. Результаты диагностики впечатляют, было найдено множество возможностей для роста при минимальных капиталовложениях», - отмечает генеральный директор «Реметалл» Сергей Китаев. 
ООО «ТД Реметал» основано в 2000 году и является одним из лидеров российской вторичной металлургии и стратегически важным для Самарской области поставщиком металлургических сплавов. Основными заказчиками продукции предприятия выступают «ММК», «Северсталь», «НЛМК», «КАМАЗ», «КУМЗ», предприятия «РУСАЛа», «АВТОВАЗ» и Трубная металлургическая компания.
«Реметалл» перерабатывает любые виды алюминиевых отходов. Четыре роторные печи и два миксера разлива позволяют ежедневно принимать до 180 тонн сырья. Это позволяет обеспечить выпуск вторичных сплавов в чушках и гранулах по техническим условиям заказчика. 
«Каждый новый участник укрепляет промышленный потенциал области и вносит вклад в экономическую устойчивость региона»,  — подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото - РЦК

