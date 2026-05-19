Переработчик вторсырья в Отрадном приступил к внедрению бережливых технологий на производстве

Отрадненское ООО «ТД «Реметалл» начинает внедрение бережливых технологий на своем производстве в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие присоединилось к проекту в конце 2025 года. В настоящее время с помощью специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области завершен процесс диагностики пилотной производственной линии - потока производства вторичного алюминия марки АВ-87.

Диагностика выявила более 30 проблемных точек работы потока. Среди ключевых — длительное остывание готовой продукции (8 часов в смену), занятость людей на других операциях (120 минут в смену), отсутствие или неисправность погрузчика (50 минут в смену, потеря около 1 тонны выработки).

Также внедрен почасовой производственный анализ, благодаря которому руководство видит реальную картину простоев и брака. Внедрение улучшений на пилотной линии уже началось. Полностью проект будет реализован в течение шести месяцев с начала его реализации.

Предприятие рассчитывает нарастить выработку и сократить издержки. «У такого мощного производства, как наше, где все операции расписаны по секундам, вскрылись огромные резервы для роста. Вместе с рабочей группой мы детально прошли весь процесс. Результаты диагностики впечатляют, было найдено множество возможностей для роста при минимальных капиталовложениях», - отмечает генеральный директор «Реметалл» Сергей Китаев.

ООО «ТД Реметал» основано в 2000 году и является одним из лидеров российской вторичной металлургии и стратегически важным для Самарской области поставщиком металлургических сплавов. Основными заказчиками продукции предприятия выступают «ММК», «Северсталь», «НЛМК», «КАМАЗ», «КУМЗ», предприятия «РУСАЛа», «АВТОВАЗ» и Трубная металлургическая компания.

«Реметалл» перерабатывает любые виды алюминиевых отходов. Четыре роторные печи и два миксера разлива позволяют ежедневно принимать до 180 тонн сырья. Это позволяет обеспечить выпуск вторичных сплавов в чушках и гранулах по техническим условиям заказчика.

«Каждый новый участник укрепляет промышленный потенциал области и вносит вклад в экономическую устойчивость региона», — подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

