Самара примет участие в Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
19 мая на торжественной линейке в самарской Школе № 29 состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около ТЦ, расположенного в Советском районе Самары, на школьника напали безнадзорные собаки.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Отрадному оперативно оказали помощь местному жителю, ставшему участником ДТП на одном из городских перекрёстков.
Житель Отрадного поблагодарил сотрудников ГАИ СО за оказанную помощь на дороге
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Самара примет участие в Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

210
В субботу, 23 мая, в Самаре состоится десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ». Он стартует одновременно во всех регионах России.

В субботу, 23 мая, в Самаре состоится десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ». Он стартует одновременно во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда. Планируется, что всего на старт выйдет более 200 тысяч бегунов по всей стране.  (6+)

Стать участником полумарафона может любой желающий от 6 лет. Регистрация проходит на сайте забег.рф.

В Самаре старт и финиш всех дистанций состоятся на аллее «Последняя миля» и прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена». Официальное открытие запланировано на 08:50. Далее, в 09:00, состоится старт на дистанцию 1 км, в 10:00 — на 10 км и 21,1 км, в 11:00 — на 5 км.

Стартовые пакеты можно получить 21 мая с 12:00 до 20:00 и 22 мая с 10:00 до 20:00 в ТЦ «Гудок» (ул. Красноармейская, 131, 1 этаж). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для забега на выбранную дистанцию. Для участников младше 18 лет необходим также оригинал разрешения от родителей.

Отметим, что традиционно по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ» определяется обладатель звания беговой столицы России.

Организатором полумарафона является «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

