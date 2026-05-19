Самара примет участие в Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

В субботу, 23 мая, в Самаре состоится десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ». Он стартует одновременно во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда. Планируется, что всего на старт выйдет более 200 тысяч бегунов по всей стране. (6+)



Стать участником полумарафона может любой желающий от 6 лет. Регистрация проходит на сайте забег.рф.



В Самаре старт и финиш всех дистанций состоятся на аллее «Последняя миля» и прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена». Официальное открытие запланировано на 08:50. Далее, в 09:00, состоится старт на дистанцию 1 км, в 10:00 — на 10 км и 21,1 км, в 11:00 — на 5 км.



Стартовые пакеты можно получить 21 мая с 12:00 до 20:00 и 22 мая с 10:00 до 20:00 в ТЦ «Гудок» (ул. Красноармейская, 131, 1 этаж). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для забега на выбранную дистанцию. Для участников младше 18 лет необходим также оригинал разрешения от родителей.



Отметим, что традиционно по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ» определяется обладатель звания беговой столицы России.



Организатором полумарафона является «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.

Фото: пресс-служба администрации Самары