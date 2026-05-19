В Самаре под колесами Газели погибла пенсионерка на тротуаре улицы Ташкентской

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия на территории г. Самара

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции следует: 19 мая 2026 года, примерно в 12:10, 39-летний водитель, управляя автомобилем Газель, двигался задним ходом по тротуару улицы Ташкентской. Возле дома № 97 «в», совершил наезд на 84-летнюю женщину. Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

