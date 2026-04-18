В Красноглинском районе столкнулись иномарка и мотоцикл Kawasak

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 18 апреля 2026 года в 14:25 водитель автомобиля Renault Sandero - мужчина 1967 года рождения, при осуществлении поворота, напротив дома № 15 по улице Ногина, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki, под управлением мужчины 2004 года рождения, который двигался во встречном направлении.

Пострадавший водитель мотоцикла с телесными повреждениями госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

