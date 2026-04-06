ДТП в Самаре: столкнулись скорая помощь и иномарка

6 апреля 2026 года в 07:33 на пересечении улицы Советской Армии (напротив дома 180/2) и улицы Карла Маркса произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи ГАЗ и легкового автомобиля Renault Logan.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 40-летний водитель а/м ГАЗ, двигаясь с включёнными проблесковыми маячками со стороны улицы 22‑го подъезда по улице Карла Маркса, проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу а/м Renault Logan.

Водитель легкового автомобиля - мужчина 1971 года рождения - двигался на разрешающий сигнал по улице Советской Армии со стороны улицы Антонова‑Овсеенко. С места ДТП в больницу доставлен пациент скорой помоши, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

