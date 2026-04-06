В зону проведения СВО направлен гуманитарный груз из Самары

Из Самары в зону проведения специальной военной операции направили очередную партию ценного гуманитарного груза. Он был сформирован по итогам рабочей командировки в зону проведения СВО главы города Самары Ивана Носкова и его заместителя – участника программы «Время героев», кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества Сергея Карасева. Для бойцов передали две специально оборудованные «Нивы», средства связи и РЭБ.



«Оперативно сформировали и направили самарским бойцам посылки, которые они заказывали во время нашей встречи. В основном это оборудование, запчасти и различные «расходники». Отправили и посылки, собранные общественными организациями, школьниками. Там, «за ленточкой», эти «приветы» из дома ощущаются по-особому. Эта та поддержка тыла, которая каждый день напоминает бойцам о том, что их ждут, о них думают и их любят. Командование и военнослужащие выражают огромную благодарность жителям Самары», - сказал глава города Самары Иван Носков.



В новый гуманитарный груз вошли строительные материалы, средства связи, в том числе оптико-волоконная магистраль, которая нужна для обеспечения устойчивой связи, а также дроны и запчасти к ним. Важной частью всех посылок остаются подарки от детей – открытки, письма с добрыми пожеланиями, талисманы и сладкие подарки. Гуманитарный конвой уже отправился в путь.



«Большая часть бойцов нашего 1445 полка – самарцы, как и я. Недавно получили две грузовые «Нивы» из Самары и это ценный подарок, который нам очень поможет. Это важно - чувствовать поддержку тыла и заботу о наших семьях, которые остаются дома. Каждая гуманитарная посылка поднимает боевой дух, становится дорогим приветом из Самары», – поделился военнослужащий 1445 полка Антон.



Во время служебной командировки глава города Самары Иван Носков и его заместитель, курирующий вопросы специальной военной операции, Сергей Карасев встретились с самарскими бойцами в трех населенных пунктах и передали им ценный гуманитарный груз, собранный жителями Самары.



Присоединиться к работе волонтёров может любой желающий. В Самаре на сегодняшний день действуют более 40 пунктов приема гуманитарной помощи.

