Самарцы назвали самые переоцененные профессии

Мужчины и женщины по-разному смотрят на то, чьи зарплаты завышены неоправданно. В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



Самые неоправданно высокие зарплаты — у депутатов и политиков. Об этом рассказали 20% самарцев. На второй строчке рейтинга — директора и руководители (11%).

Доходы программистов назвали завышенными 10% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие.



Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (8%), футболистов (5%), риелторов (4%), курьеров (3%), блогеров и артистов (по 2%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.



7% горожан уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 7% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов и проч. Каждый пятый участник опроса затруднился с ответом.



Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров, а женщины — футболистов и блогеров.

Горожанки также чаще отмечали, что любая работа должна иметь достойное вознаграждение (9% против 5%).



Время проведения: 22 мая — 3 июня 2026 года