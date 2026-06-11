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Самарцы назвали самые переоцененные профессии

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Самарцы назвали самые переоцененные профессии

Мужчины и женщины по-разному смотрят на то, чьи зарплаты завышены неоправданно. В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Самые неоправданно высокие зарплаты — у депутатов и политиков. Об этом рассказали 20% самарцев. На второй строчке рейтинга — директора и руководители (11%).

Доходы программистов назвали завышенными 10% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие.

Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (8%), футболистов (5%), риелторов (4%), курьеров (3%), блогеров и артистов (по 2%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.

7% горожан уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 7% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов и проч. Каждый пятый участник опроса затруднился с ответом.

Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров, а женщины — футболистов и блогеров.

Горожанки также чаще отмечали, что любая работа должна иметь достойное вознаграждение (9% против 5%).
 

Время проведения: 22 мая — 3 июня 2026 года

Теги: Опрос

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