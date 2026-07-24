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Раздельный отдых самарчанки чаще допускают лишь для себя

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Раздельный отдых самарчанки чаще допускают лишь для себя

В разгар сезона отпусков сервис онлайн-знакомств Мамба выяснил, готовы ли жители Самары отдыхать отдельно от партнера и какие поездки острее задевают ревность и тревогу. Большинство по-прежнему выбирает отпуск вдвоем, но женщины охотнее уезжают сами, чем отпускают партнера одного.

Отпустить? Не всегда

Отпуск для двоих выглядит надежнее: совместный отдых выбирают 57% мужчин и 49% женщин. На словах раздельные поездки поддерживают одинаково часто, по 34% мужчин и женщин.

Раздельный отдых женщины чаще допускают лишь для себя. Каждая шестая готова уехать с подругами, но не согласна отпустить партнера одного. Среди мужчин такой позиции придерживаются значительно меньше — 7%.

Он - дома, она - в путешествии

Идея отправить партнера в поездку одного нравится далеко не всем. Половина женщин и 52% мужчин сразу напрягаются. Спокойно относятся к ней 27% мужчин и 17% женщин, а почти каждую третью жительницу Самары решение партнера отдохнуть отдельно просто обижает.

К собственному отпуску женщины настроены проще. Поехать отдыхать в одиночку готовы 48% женщин и 34% мужчин, а вот 41% мужчин признаются, что без партнерши им будет не по себе, среди женщин таких 23%.

Первые звоночки перед отъездом

Перед поездкой партнера жители Самары первым делом считывают перемены в его поведении. Мужчин особенно смущает, если девушка внезапно становится скрытнее обычного, так ответили 29%.

Женщины же чаще задумываются о несостыковках в рассказе: кто едет, куда и какие планы. Слишком активные оправдания вызывают подозрения у 19% и мужчин, и женщин, а участившиеся ссоры перед отпуском беспокоят 12% женщин и 9% мужчин.

Кому доверяют охотнее

Самый спокойный вариант раздельной поездки - отпуск с родственниками. Отпустить партнера к родным готовы 54% мужчин и 36% женщин, а семейные обстоятельства считают уважительной причиной каждый четвертый респондент.

К командировкам жительницы Самары лояльнее мужчин: поездку партнера с коллегами готовы принять 28% девушек и 17% мужчин. А примерно четверть опрошенных чувствуют себя некомфортно, когда партнеры отдыхают порознь.

Самые опасные направления

Сильнее всего жителей Самары пугают два сценария: отпуск партнера на курорте с вечеринками и активной ночной жизнью (32% мужчин и 42% женщин) и поездки туда, где многие отдыхают без пары (30% мужчин и 43% женщин). На третьем месте страны, известные секс-туризмом, далее идут путешествия по Европе и отдых в игровых столицах вроде Лас-Вегаса. Этот вариант выбрали 5% мужчин и 7% женщин.

На связи, но не ежеминутно

Раздельный отпуск не всегда выбивает из колеи, но без переживаний обходятся не все. Мужчинам не хватает привычного общения с партнершей, об этом рассказали 26%. У жительниц Самары показатель ниже, 22%. А женщины чуть больше склонны себя накручивать: так происходит у 20% жительниц Самары и 18% жителей Самары.

Ревность женщины тоже испытывают чаще мужчин, 12% против 7%. Нередко она перерастает в пристальное внимание к активности партнера: каждая десятая женщина признается, что во время его поездки то и дело проверяет соцсети и мессенджеры. Среди мужчин так поступает лишь 2%.

И все же у большинства пар раздельные поездки к крупным конфликтам не приводят. Без скандалов обходились 72% мужчин и 63% женщин. Правда, почти у каждого пятого ссоры из-за желания одного из партнеров уехать отдельно случались не раз, а еще 19% женщин и 14% мужчин признаются, что такой конфликт был хотя бы однажды.

 

Теги: Опрос

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