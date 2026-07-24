В Самарском регионе проверено свыше 40 мигрантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
в Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
В Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском регионе проверено свыше 40 мигрантов

190
В Самарском регионе проверено свыше 40 мигрантов

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области проводятся проверочные мероприятия на территории тепличных хозяйств и складских помещений, направленные на пресечение фактов незаконной миграции. Такие рейды носят системный характер и направлены не только на выявление нарушений, но и на профилактику нелегальной миграции, обеспечение общественной безопасности и защиту рынка труда.

Всего за прошедшую неделю сотрудниками полиции проверено свыше 40 иностранных граждан. В отношении четырёх нарушителей, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих,  составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ, санкция по которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

По итогам рейда сотрудниками органов внутренних дел принято 69 решений о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации в отношении иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.

Кроме того, из центра временного содержания иностранных граждан областного главка осуществлены мероприятия по обеспечению убытия за пределы Российской Федерации 17 иностранных граждан, в отношении которых приняты решения об административном выдворении или депортации. В отношении нарушителей также будут приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

Сотрудниками органов внутренних дел проведена работа по установлению и привлечению лиц, привлекших к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешительных документов. Так, четверо работодателей, установленных полицейскими, по решению суда привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1,3 ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму свыше 500 000 рублей.   

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
193
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
719
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
400
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
518
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
705
Весь список