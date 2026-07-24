От регламентов до поддержки операторов: какие промышленность может делегировать ИИ-агентам

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
в Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
В Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

От регламентов до поддержки операторов: какие промышленность может делегировать ИИ-агентам

178
От регламентов до поддержки операторов: какие промышленность может делегировать ИИ-агентам

Erid 2VSb5whchjg

Команда Билайн Big Data & AI, развивающая продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта, изучила запросы промышленного сектора и выделила ключевые задачи, которые бизнес готов делегировать ИИ-агентам. В фокусе — операционная поддержка сотрудников на производстве, работа с нормативной документацией, документооборотом, входящей корреспонденцией, претензиями и корпоративными знаниями.

Интерес промышленности к ИИ становится все более прагматичным. Предприятия ищут не экспериментальные пилоты, а решения, которые можно встроить в рабочий контур и измерить в понятных показателях: меньше ручных операций, быстрее поиск информации, ниже нагрузка на специалистов, меньше ошибок и рисков. Запрос усиливается на фоне потенциальных проблем с подбором кадров: по прогнозу Минтруда, к 2030 году российской экономике может не хватать 3,1 млн работников. Одновременно российский бизнес переходит от экспериментов с генеративным ИИ к агентским сценариям: по данным исследования «Яков и Партнёры» и «Яндекса», 46% компаний уже внедрили или тестируют ИИ-агентов — автономные решения, способные выполнять цепочки задач без участия человека. В промышленности такие решения особенно востребованы в процессах вокруг производства — закупках, документообороте, работе с регламентами и обращениями. Поэтому на первый план выходят простые и понятные ИИ-сценарии, которыми могут пользоваться и операторы в цехах, и специалисты в офисах. Агенты представляют собой комплекс программного обеспечения для управления корпоративными знаниями с возможностями автоматической обработки данных, который устанавливается в техническом контуре производства.

ИИ-агент для операционной поддержки работников на линии. Главная ценность такого сценария — быстрее вернуть оборудование в работу и снизить зависимость от ручного поиска инструкций. В сценарии «ассистента сотрудника цеха» ИИ-агент может обрабатывать до 100% типовых запросов и сокращать время на поиск информации и устранение ошибок в работе оборудования до 30%.

Для производства это особенно важно: каждая минута простоя может приводить к потерям, а нужная информация часто находится в разных базах, регламентах или технических документах. Вместо того чтобы самостоятельно искать инструкцию, оператор задает вопрос в привычном формате. Агент обеспечивает умный поиск по базе данных и оперативно выдает ответ на запрос — например, помогает разобраться с нештатной ситуацией на линии и определить следующий шаг.

ИИ-агент для нормативной документации и регламентов. Здесь ключевой эффект — быстрее готовить документы для сертификации и снижать риск простоев из-за просроченных или неактуальных требований. Ассистент для сертификации продукции может сократить время на подготовку документов до 80% и снизить риск простоя из-за просрочки до 50%.

На промышленных предприятиях выпуск продукции, работа оборудования и взаимодействие с контрагентами регулируются множеством стандартов, ТУ, ГОСТов и внутренних документов. Требования обновляются, формулировки отличаются, а простой поиск по словам не всегда показывает, что именно нужно изменить. ИИ-агент помогает готовить пакеты документов для получения сертификатов по ГОСТ и ТР ТС (Техническим регламентам Таможенного союза) на основе шаблонов и требований конкретных стран, отслеживает изменения в стандартах и уведомляет профильные отделы.

ИИ-агент для документооборота, корреспонденции и претензий. В этих сценариях главная ценность — увеличение скорости обработки входящих потоков и снижение объема рутинной работы с документами.

Подготовку типовой документации ИИ-агент может ускорить до 30%: он формирует служебные записки, шаблоны писем, протоколы и отчеты на основе данных из разных информационных систем. Входящую корреспонденцию такой «цифровой сотрудник» помогает обрабатывать до 80% быстрее: классифицирует письма и заявления, извлекает ключевые параметры и направляет обращение в нужный отдел. Дополнительно такой сценарий снижает трудозатраты на поиск документов на 85%, потому что сотруднику не нужно вручную проверять разные хранилища и переписки.

Для претензий ценность не только в скорости, но и в качестве обратной связи с производством. Агент может сократить время на классификацию и маршрутизацию рекламаций до 80%: он определяет тип обращения, готовит автоматический ответ и передает данные в технический отдел. А за счет накопления и анализа повторяющихся причин обращений качество анализа первопричин может вырасти на 50%.

ИИ-агент для адаптации новых сотрудников. Для онбординга ключевая выгода — быстрее довести новичка до самостоятельной работы и снизить нагрузку на опытных сотрудников. На производстве новому специалисту нужно быстро разобраться в регламентах, инструкциях, правилах безопасности и внутренних процессах, но эти знания часто распределены по разным документам и системам.

Цифровой ассистент может работать как навигатор по базе знаний предприятия: находить нужные сведения, объяснять порядок действий и помогать сотруднику быстрее ориентироваться без постоянного обращения к коллегам. Такой сценарий логически продолжает работу ИИ-агентов с корпоративными знаниями: один и тот же подход помогает и оператору на линии, и инженеру, и новичку, который только входит в производственный контур.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«Российская промышленность активно цифровизируется, и предприятия ищут не пилоты, а готовые решения с понятным эффектом — без сложного внедрения и переобучения персонала. Для нас ИИ-агенты — это не абстрактная технология, а набор прикладных сценариев, которые уже реализованы в проектах Билайн Big Data & AI и могут быть внедрены в процессы промышленных компаний с учетом их данных, регламентов и ИТ-контура. Это операционная поддержка сотрудников на линии, работа с нормативной документацией, документооборотом, корреспонденцией и претензиями. Такие агенты становятся напарниками для сотрудников: помогают быстрее принимать решения, снижают ручную нагрузку и уменьшают риск ошибок».

(18+) Реклама ПАО «ВымпелКом» ().

Фото от magnific.com

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
193
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
719
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
400
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
518
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
705
Весь список