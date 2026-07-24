Житель Шенталинского района ударил стулом собственную мать и ушел на работу

В мае текущего года в Отделение МВД России по Шенталинскому району обратилась местная жительница. По данным заявительницы, во время ссоры её сын схватил деревянный табурет и бросил его в женщину. От удара потерпевшая упала на пол, испытав сильную физическую боль.

На место происшествия выехали участковые уполномоченные полиции. Женщину доставили в медицинское учреждение. Согласно заключению врачей, ей был причинен вред здоровью средней тяжести. Полицейские изъяли предмет, которым, предположительно, злоумышленник нанёс удар, а также опросили заявительницу.

Установлено, что первую помощь пострадавшей он не оказал и ушёл на работу − на одно из сельскохозяйственных предприятий. Подозреваемого установили и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признался в содеянном. Он пояснил сотрудникам органов внутренних дел, что когда пришёл домой на обеденный перерыв, между ним и матерью возникла ссора. В ходе конфликта он не смог сдержать эмоции и нанёс родственнице телесные повреждения. По информации полицейских, мужчина 1980 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Группой дознания ОМВД России по Шенталинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.