В Сызрани пострадали несовершеннолетние пассажиры

23.07.2026 в 12:50 49-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, в районе дома № 3 по улице Саратовское шоссе города Сызрань, двигался в сторону ул. Маяковского. При выполнении маневра «перестроение», не убедился в безопасности и создал помеху для движения транспортному средству ВАЗ-21124 под управлением 20-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и совершал маневр «обгон» в месте, где это разрешено. После столкновения автомобиль Daewoo Nexia съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП пострадали: 49-летняя женщина-пассажир транспортного средства Daewoo Nexia, ей назначено стационарное лечение, а также 17-летний и 15-летний пассажиры автомобиля ВАЗ-21124. Им назначено амбулаторное лечение.