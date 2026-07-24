Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником

В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли. Сфера торговли региона охватывает более 130 тысяч жителей области, что составляет порядка 12% трудоспособного населения. Праздник, организованный в МТЛ «Арена» в Самаре, собрал работников и ветеранов торговли, индивидуальных предпринимателей, почетных гостей и представителей органов власти Самарской области.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к собравшимся обратился заместитель председателя Правительства региона Вячеслав Романов.

«Благодарю за добросовестный труд, постоянную заботу о повышении качества и культуры обслуживания. Своим опытом, трудолюбием, самоотдачей вы вносите значимый вклад в стабильное развитие Самарской области», — подчеркнул глава региона в поздравлении работникам отрасли.

Также представителей сферы торговли поздравил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. «Торговля — это один из драйверов самарской экономики. Вклад отрасли в валовой региональный продукт составляет 10,8%, что делает её третьей по значимости после обрабатывающей промышленности и добычи полезных ископаемых. По итогам прошлого года и первого квартала 2026 года наш регион прочно удерживает 4-е место в Приволжском федеральном округе по обороту розничной торговли», — отметил он.

В фойе комплекса традиционно развернулась масштабная выставка-ярмарка «Самарский продукт», организованная в рамках одноименного проекта «Сделано в Самарской области/Самарский продукт». Региональные производители — обладатели бренда «Самарский продукт» — представили гостям широкий ассортимент высококачественных товаров: от фермерских деликатесов до уникальных изделий местных ремесленников.

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин, посетивший выставку, отметил важность проекта: «Самарский продукт — это не про бумажки и логотипы. Это в первую очередь люди, которые вложили силы, время и сердце в свое дело. Проект существует не ради галочки. Это реальная помощь местным производителям, нацеленная на то, чтобы их замечали, чтобы их продукция была на полках и на столах у наших же семей».

Работников торговли наградили благодарностями губернатора, а также почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли России. Среди награждённых — представители крупных федеральных сетей, индивидуальные предприниматели, ветераны отрасли и молодые специалисты, внесшие значительный вклад в развитие торговли региона. Особое внимание на празднике было уделено вкладу торгового сообщества в приближение Победы и поддержку специальной военной операции.

Садурутдин Магомедов — предприниматель, владелец четырех магазинов в Исаклинском районе. Со сцены ему вручили Почетную грамоту Минпромторга России за вклад в развитие отрасли. С первого дня СВО он финансово и материально поддерживает семьи участников, помогает отправлять гуманитарную помощь.

«30 лет назад я открыл первый магазин. И сегодня для меня эта награда — оценка моего труда и моей гражданской позиции», — поделился предприниматель.

Также в рамках торжественного мероприятия состоялось награждение победителей регионального конкурса «Торговля Самарской области – 2026» дипломами министерства промышленности и торговли Самарской области.

Фото пресс-службы Минпромторга Самарской области