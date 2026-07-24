Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
в Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
В Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником

124
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником

В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли. Сфера торговли региона охватывает более 130 тысяч жителей области, что составляет порядка 12% трудоспособного населения. Праздник, организованный в МТЛ «Арена» в Самаре, собрал работников и ветеранов торговли, индивидуальных предпринимателей, почетных гостей и представителей органов власти Самарской области.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к собравшимся обратился заместитель председателя Правительства региона Вячеслав Романов.

«Благодарю за добросовестный труд, постоянную заботу о повышении качества и культуры обслуживания. Своим опытом, трудолюбием, самоотдачей вы вносите значимый вклад в стабильное развитие Самарской области», — подчеркнул глава региона в поздравлении работникам отрасли.

Также представителей сферы торговли поздравил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. «Торговля — это один из драйверов самарской экономики. Вклад отрасли в валовой региональный продукт составляет 10,8%, что делает её третьей по значимости после обрабатывающей промышленности и добычи полезных ископаемых. По итогам прошлого года и первого квартала 2026 года наш регион прочно удерживает 4-е место в Приволжском федеральном округе по обороту розничной торговли», — отметил он.

В фойе комплекса традиционно развернулась масштабная выставка-ярмарка «Самарский продукт», организованная в рамках одноименного проекта «Сделано в Самарской области/Самарский продукт». Региональные производители — обладатели бренда «Самарский продукт» — представили гостям широкий ассортимент высококачественных товаров: от фермерских деликатесов до уникальных изделий местных ремесленников.

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин, посетивший выставку, отметил важность проекта: «Самарский продукт — это не про бумажки и логотипы. Это в первую очередь люди, которые вложили силы, время и сердце в свое дело. Проект существует не ради галочки. Это реальная помощь местным производителям, нацеленная на то, чтобы их замечали, чтобы их продукция была на полках и на столах у наших же семей».

Работников торговли наградили благодарностями губернатора, а также почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли России. Среди награждённых — представители крупных федеральных сетей, индивидуальные предприниматели, ветераны отрасли и молодые специалисты, внесшие значительный вклад в развитие торговли региона. Особое внимание на празднике было уделено вкладу торгового сообщества в приближение Победы и поддержку специальной военной операции.

Садурутдин Магомедов — предприниматель, владелец четырех магазинов в Исаклинском районе. Со сцены ему вручили Почетную грамоту Минпромторга России за вклад в развитие отрасли. С первого дня СВО он финансово и материально поддерживает семьи участников, помогает отправлять гуманитарную помощь.

«30 лет назад я открыл первый магазин. И сегодня для меня эта награда — оценка моего труда и моей гражданской позиции», — поделился предприниматель.

Также в рамках торжественного мероприятия состоялось награждение победителей регионального конкурса «Торговля Самарской области – 2026» дипломами министерства промышленности и торговли Самарской области.

Фото пресс-службы Минпромторга Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
193
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
719
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
400
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
518
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
705
Весь список